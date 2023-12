Trong tập mới nhất của chương trình "Chàng trai của tôi" (My Little Old Boy), nam diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam Lee Dong Gun đã mở lời chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Nam tài tử không chỉ đối mặt với rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) mà còn gặp vấn đề "nghiện rượu". Trong chương trình, Lee Dong Gun đã ghi hình cảnh anh đến phòng khám tâm lý và tâm sự: "Đừng hỏi tôi khi nào tôi uống rượu, hãy hỏi tôi khi nào tôi không uống, vì hầu như mỗi ngày tôi đều uống rượu".

Lee Dong Gun chia sẻ rằng, cuộc sống của anh đã trải qua nhiều biến động, như đối mặt với cái chết của em trai ruột và ly hôn. Những biến cố này khiến nam diễn viên ngày càng phụ thuộc vào rượu để giảm bớt áp lực và thậm chí uống từ sáng đến tối. Mọi người xung quanh không giấu được sự lo lắng và khuyên anh nên cai nghiện.

Lee Dong Gun "nghiện rượu" sau nỗi đau mất em trai

Lee Dong Gun cho biết, anh suy sụp từ sau khi em trai qua đời. Nam diễn viên để bản thân chìm đắm vào rượu nhằm quên đi nỗi đau mất người thân. Ảnh: Kbizoom.

Trong cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý, Lee Dong Gun tiết lộ nỗi đau của mình: "Tôi đã mất đi em trai. Tôi lớn hơn nhưng em tôi mới là người trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy trống rỗng sau những điều đã xảy ra. Mỗi khi nằm xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tiêu cực. Vì không muốn đối mặt với nó nên tôi đã sa đà vào uống rượu. Tôi nghĩ mình đã sử dụng rượu một cách không đúng đắn. Tôi cảm thấy bất công và cảm giác như Chúa trời đã bỏ rơi tôi, điều đó còn đau đớn hơn nỗi buồn".

Mới đây, mẹ của Lee Dong Gun mới biết rằng con trai đã phải nhập viện để điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Bà cảm thấy hối tiếc và đau lòng vì đã không chú ý đến nỗi đau của con trai: "Tôi đã quá mải mê với nỗi buồn của mình mà quên mất nỗi buồn của con trai. Tôi cảm thấy rất hối hận!".

Ngoài ra, bài kiểm tra tâm lý còn cho thấy Lee Dong Gun vẫn còn nhiều mối quan hệ phức tạp với cha mình, người đã từng phản đối ước mơ trở thành diễn viên của anh. Hiện tại, mong ước của anh chỉ là được trò chuyện với cha một cách thoải mái. Bác sĩ khuyến khích Lee Dong Gun mở lòng với cha: "Hãy thử một lần nữa. Khi đó, tôi sẽ cho phép bạn uống rượu".

Lee Dong Gun dần trở nên lạnh lùng để đối mặt với nỗi đau: "Tôi không thể tiếp tục sống như một người đa cảm. Tôi trở nên lạnh lùng nhưng lại cảm thấy bất an khi nhìn thấy người khác thể hiện cảm xúc". Các bài kiểm tra tâm lý cho thấy điểm số cảm xúc của Lee Dong Gun dưới mức trung bình. Hiện tại, anh chỉ giữ liên lạc với khoảng 30 người, bao gồm gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đôi khi, nam diễn viên tiếp tục cắt đứt những mối quan hệ này.

Lee Dong Gun (sinh năm 1980) đã để lại ấn tượng với khán giả thông qua nhiều bộ phim như: "Tìm lại nụ cười"; "Bạn trai tôi nhóm máu B" và "Chuyện tình Paris". Tuy nhiên, trong những năm gần đây, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí.