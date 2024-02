Cựu thành viên nhóm April, Lee Na Eun mới đây bị đồn đoán là hẹn hò với cầu thủ bóng đá Lee Kang In. Một quan chức của Namoo Actors, công ty quản lý của nữ diễn viên tuyên bố cả hai là người quen (không phải người yêu) và phủ nhận cáo buộc.

Bất chấp sự phủ nhận ngay lập tức của Lee Na Eun, một số người hâm mộ đã để lại những bình luận ác ý trên tài khoản mạng xã hội của cô.

Gần đây, sự việc càng đi xa khi cư dân mạng thậm chí còn đăng tải những bình luận không mấy thiện cảm trên mạng xã hội của Lee Na Eun vì Lee Kang In là tâm điểm chỉ trích vì tranh chấp với "quốc bảo" Son Heung-min tại đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc.

Lee Na Eun "gặp họa" khi là bạn gái tin đồn của Lee Kang In

Lee Kang In và Lee Na Eun bị soi bằng chứng cùng đi du lịch ở Bali, Indonesia. Ảnh: Yonhap.

Làn sóng tẩy chay Lee Kang In và bảo vệ Son Heung Min ngày một lớn hơn ngay cả khi cầu thủ của PSG đã lên tiếng xin lỗi. Trước tình hình đó, Lee Kang In đã bắt đầu hứng chịu những "đòn trừng phạt" từ những nhà tài trợ.

KT, một trong những công ty viễn thông hàng đầu của Hàn Quốc đã quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ với ngôi sao sinh năm 2001. Họ đã nhanh chóng gỡ bỏ bức hình quảng cáo của Lee Kang In cho dòng điện thoại mới nhất.

Năm 2015, Lee Na-eun ra mắt với tư cách là thành viên của April và xuất hiện trong webdrama "A-TEEN" và "Extra normal You" của MBC. April chính thức tan rã vào tháng 1/2022 sau một loạt scandal, tranh cãi bắt nạt.

Trước đó, các thành viên April vướng vào cáo buộc bắt nạt cựu thành viên Lee Hyun-joo nhưng phủ nhận mọi cáo buộc. Cuộc tranh cãi tiếp tục dẫn đến một cuộc chiến tại tòa án. Các công tố viên quyết định không khởi tố vụ án, nhưng sau cuộc tranh cãi, Lee Na-eun đã bị loại khỏi dàn diễn viên bộ phim truyền hình "Taxi Driver" của đài SBS vào tháng 3/2021 và tạm dừng hoạt động.

Cô ký hợp đồng độc quyền với Nampo Actors vào tháng 6/2022 và tuyên bố trở lại. Lee Na-eun trở lại làng giải trí sau 3 năm với "Flex X Cop" và hiện đang quay bộ phim mới "iShopping".

Lee Na Eun hoạt động trở lại sau khi bị tẩy chay. Ảnh: Yonhap.

Vào ngày 17/2, Lee Na Eun xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim truyền hình "Flex X Cop". Màn xuất hiện của Lee Na Eun dài khoảng một phút nhưng cô đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người xem vì đây là lần đầu tiên cô trở lại làng giải trí sau 3 năm.

Trước đó, ở trận bán kết Asian Cup 2023, hai ngôi sao lớn của bóng đá Hàn Quốc là Lee Kang In và Son Heung Min đã "nói chuyện bằng nắm đấm". Nhóm cầu thủ trẻ do Lee Kang In cầm đầu đã nhanh chóng kết thúc bữa tối để đi chơi bóng bàn.

Nhóm cầu thủ này đã gây náo loạn trong quá trình thi đấu, khiến cho đội trưởng Son Heung Min cảm thấy không hài lòng. Trong một tình huống, cầu thủ của Tottenham đã nắm lấy áo của Lee Kang In và ngay lập tức, ngôi sao của PSG đã đáp trả bằng cú đấm, làm cho Son Heung Min bị trật khớp ngón tay.

Sau khi sự kiện này trở nên công khai trên các phương tiện truyền thông, người hâm mộ đã chứng kiến sự nứt rạn đáng kể trong đội tuyển Hàn Quốc. Theo báo Yonhap, nhiều nhóm cầu thủ đã tách biệt và tự tạo ra không gian của họ để thi đấu.

Dư luận Hàn Quốc đã đổ cơn giận lên đội tuyển quốc gia. HLV Klinsmann đã bị sa thải với một trong những lý do là thiếu khả năng lãnh đạo và quản lý cầu thủ. Đương nhiên, những cá nhân như Lee Kang In hay Son Heung Min, liên quan trực tiếp đến sự cố, không tránh khỏi án phạt.