Lén xem phim khi cả nhà ngủ say, tôi giật mình nhận ra 1 thứ đắt giá mà bản để vuột mất

Thật không ngờ, bộ phim "Sex and the City" lại khiến tôi trăn trở suốt mấy ngày liền.

Tôi nghe một người bạn kể về phim Sex and the City từ mấy năm trước. Nhưng tôi cười thầm cho rằng đó là phim không lành mạnh. Cho tới 2 tháng trước, tôi vô tình gặp lại người bạn đó. Không còn là một người phụ nữ tự ti, rụt rè nữa. Cô ấy như biến thành người khác. Ăn mặc sành điệu. Nói chuyện tự tin. Ứng xử linh hoạt. Cô ấy không ở nhà nội trợ mà đã đi làm. Ở công ty, cô ấy được đánh giá cao về nhiệt huyết và sự năng động. Một sự thay đổi hoàn toàn ngoạn mục. Tôi hỏi thăm bí quyết thay đổi bản thân. Cô bạn bật cười: "Chịu khó xem phim Sex and the City, chắc chắn bạn sẽ tìm được đáp án". Lại là cái tên phim đó. Xem phim Sex and the City vì tò mò, không ngờ lại phát hiện ra một bài học quý giá Vì tò mò, tôi đã lén xem bộ phim Sex and the City. Phải, là "lén" xem vào những khi mọi người đã ngủ say. Bởi tôi cứ nghĩ bộ phim sẽ toàn là những cảnh nóng bỏng, "chuyện giường chiếu" và nhiều điều hơn thế nữa. Một người phụ nữ xem phim tế nhị, nếu bị phát hiện ra, thì xấu hổ lắm. Nhưng rồi tôi bị cuốn vào các tập phim lúc nào không hay. Bộ phim Sex and the City quá hấp dẫn ở từng lời thoại; ở sự xuất hiện đúng lúc kịp thời của các cô gái vào những giai đoạn khó khăn của cuộc đời bạn thân; tình yêu, lí trí và dục vọng; đam mê phát triển bản thân... Và rồi tôi nhận ra một chi tiết đắt giá khiến tôi trăn trở. Tôi đã đánh mất điều đó từ 20 năm trước rồi. Đó là một tình yêu vĩnh cửu và một người đàn ông luôn hướng về đối phương. Xem phim Sex and the Cityvì tò mò, không ngờ lại phát hiện ra một bài học quý giá Ảnh minh họa Khi nhân vật Samantha bị chẩn đoán ung thư vú. Cô ấy đã sốc nặng. Một người luôn năng động, thoải mái về tình dục lại chịu một cú sốc lớn. Tinh thần cô ấy suy yếu nghiêm trọng. Là một người phụ nữ ưa làm đẹp, quyến rũ và sexy, cô ấy cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc. Mái tóc vàng óng ả rụng từng mảng sau đợt hóa trị. Cô ấy tìm đến những bộ tóc giả với sự hi vọng sẽ tìm lại được vẻ đẹp bản thân. Nhưng rồi bất lực, Samantha đã cạo trọc đầu. Tôi sửng sốt vô cùng vì cách cô ấy làm. Người phụ nữ yêu cái đẹp ấy sẵn sàng đối diện với nỗi đau bằng nghị lực mạnh mẽ. Và rồi, Smith - người bạn đời của Samantha cũng đã cạo mái tóc vàng của mình như một cách chứng minh tình yêu. Carrie đã nói: "Đêm đó, Smith đã tặng Samantha mái tóc đẹp nhất trong cuộc đời cô ấy". Phải, người đàn ông có bề ngoài mạnh mẽ lại sẵn lòng cạo đi mái tóc vàng của mình để đồng hành cùng cô gái anh ta yêu. Hành động đó thật đẹp biết bao. Một tình yêu vĩnh cửu và một người đàn ông luôn hướng về đối phương. Tôi đã để vuột mất một tình yêu như thế! Tôi đã trăn trở rất nhiều. 20 năm trước, tôi cũng từng có một tình yêu đẹp như thế. Chàng trai ấy tuy nghèo nhưng sẵn lòng dùng 200 nghìn cuối cùng trong ví để mua tặng tôi đôi giày cao gót. Chàng trai ấy nửa đêm vẫn đạp xe đến nhà trọ tôi đang ở, với liều thuốc cảm trên tay và tô cháo nóng hổi. Chàng trai ấy đã chiến đấu với gia đình để bảo vệ tôi và bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Nhưng chính tôi lại là người nói lời chia tay sau quá nhiều rào cản. Đêm đó, anh khóc nức nở trước mặt tôi như một đứa trẻ, cầu xin tôi nghĩ lại. Anh bảo chúng tôi đã yêu nhau 4 năm, chúng tôi chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi. Nhưng tôi đã kiên quyết: Không. Bây giờ, tôi sống trong một cuộc hôn nhân tẻ nhạt và nhàm chán. Một người chồng sẵn sàng đi nhậu với bạn, mặc kệ vợ bầu lủi thủi nấu nướng ở nhà. Một người chồng đi du lịch với công ty 3 ngày nhưng chưa từng đưa vợ con đi uống cà phê một lần. Và khi tôi bị nhà chồng chỉ trích, anh ta sẽ hùa theo gia đình mình thay vì bảo vệ vợ. Xem xong tập phim Sex and the City ấy, tôi bâng khuâng mãi, nhớ về tình đầu rất nhiều. 20 năm trôi qua, tôi đã đánh mất điều tuyệt vời mà mãi mãi tôi không thể tìm về được nữa. Tham khảo thêm Xem phim “Sex and the City” tới lần thứ 9, tôi nhận ra một điều cực kỳ đắt giá

