Xem phim Sex and the City giúp tôi học được cách trở nên quyến rũ, bí ẩn và mạnh mẽ 30 tuổi mới xem phim "Sex and the City", tôi phát hiện ra 2 điều cực kỳ quan trọng để phụ nữ mạnh mẽ

Tôi biết bộ phim "Sex and the City" khá muộn, tận năm 30 tuổi mới để ý và xem thử khi thấy nhiều bạn trẻ yêu thích.