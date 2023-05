Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Người mẹ tồi của tôi

Phim Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother) đang nhận được sự quan tâm của khán giả với tỷ suất người xem "khủng". Gần đây nhất, phim Người mẹ tồi của tôi tập 7 lên sóng với tỷ suất người xem trung bình là 7,5%.

Theo Nielsen Korea, thành tích này giảm 0,2% so với rating của tập trước nhưng phim Người mẹ tồi của tôi vẫn đứng đầu so với phim chiếu cùng khung giờ. Trước đó, phim Người mẹ tồi của tôi đã có màn khởi đầu được đánh giá khá ổn định với rating 3,6% trên toàn quốc. Sau đó, đến tập 4, mạch phim Người mẹ tồi của tôi có nhiều chuyển biến bất ngờ, thúc đẩy tỷ suất người xem tăng mạnh lên 7%, gần như gấp đôi so với tập 1. Đáng chú ý, tập 8 phim Người mẹ tồi của tôi đạt mốc 8,45% trung bình cả nước và vượt mốc 9% ở riêng khu vực Seoul.

Phim Người mẹ tồi của tôi với nhân vật nam chính Choi Kang Ho (Lee Do Hyun đóng) và người mẹ Jin Young Soon (Ra Mi Ran đảm nhận). (Ảnh: JTBC Drama)

Góp phần vào thành công phim Người mẹ tồi của tôi không thể không kể đến diễn xuất ăn ý của nam chính Choi Kang Ho (Lee Do Hyun đóng) và người mẹ Jin Young Soon (Ra Mi Ran đảm nhận). Mở đầu phim Người mẹ tồi của tôi là cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ làm nông hiền lành Young Soon và chồng là chủ trang trại nuôi heo. Trong khi họ đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng chào đời thì chồng của Young Soon qua đời đầy oan ức.

Sau đó, Young Soon chuyển tới một ấp nhỏ để sinh sống, duy trì nghề nuôi heo và quyết tâm nuôi dạy con trai đầu lòng trở thành một công tố viên. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con khắc nghiệt, cực đoan của bà mẹ đơn thân khiến con trai Kang Ho dù điển trai, tài giỏi nhưng trở thành một công tố viên khó đoán, vẻ ngoài lạnh lùng, ích kỷ và sẵn sàng tiếp tay cho giới tài phiệt che giấu tội ác.

Cú sốc đối với Young Soon khi con trai bị tai nạn xe dẫn đến bất tỉnh nhiều ngày. Sau khi tỉnh lại, Kang Ho trở nên ngây ngô như một đứa trẻ 7 tuổi, bị liệt hai chân. Để chữa lành cho con trai, Young Soon đã nỗ lực chữa lành tâm hồn cho con bằng sự quan tâm, chăm sóc tận tình. Thời điểm này, bà cũng phát hiện Kang Ho thời còn làm công tố viên có loạt hành vi xấu xa khiến nhiều người dân oan ức, đau khổ.

Sau vụ tai nạn xe, hai mẹ con Young Soon dọn về ở cùng nhau bên hững người hàng xóm hiền lành nơi thôn quê. Loạt tình tiết xảy ra xuyên suốt 8 tập phim Người mẹ tồi của tôi đã lên sóng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Hình ảnh người mẹ tần tảo chăm sóc cậu con trai 35 tuổi nhưng trí óc 7 tuổi với nhiều tình huống "dở khóc dở cười", gây xúc động cho khán giả.

Cú sốc đối với Young Soon khi con trai gặp tai nạn xe dẫn đến bất tỉnh nhiều ngày. (Ảnh: JTBC Drama)

Cảnh nổi bật nhất trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 8 là Young Soon dạy con trai những điều cần thiết cho cuộc sống độc lập sau khi bà phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Theo đó, bà mẹ đơn thân gượng cười, kìm nén những giọt nước mắt khi dạy Kang Ho cả việc cử hành lễ tang cho chính mình. Hình ảnh chàng trai được mẹ dạy cách quỳ lạy, trả lời những câu hỏi có thể khách đến đám tang mẹ sau này sẽ hỏi khiến người xem không khỏi xúc động.

Ngoài ra, phân cảnh Kang Ho nỗ lực đứng lên khỏi xe lăn để cứu mẹ giữa lằn ranh sinh tử; Young Soon cố gắng hết sức để giúp con trai đi đứng bình thường; chuyện tình cảm đột ngột dở dang của cặp đôi thanh mai trúc mã Kang Ho và Lee Mi Joo (Ahn Eun Jin)... cũng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hiện tại, phim Người mẹ tồi của tôi đã lên sóng được 8/14 tập. Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Người mẹ tồi của tôi càng nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem.

Theo đó, phim Người mẹ tồi của tôi lên sóng vào lúc 22h30 theo giờ Hàn Quốc (khoảng 20h30 theo giờ Việt Nam) vào tối thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên đài JTBC. Phim có tổng cộng 14 tập, thời lượng khoảng 70 phút/tập.

Trong phim Người mẹ tồi của tôi, nam diễn viên Lee Do Hyun ghi điểm với khán giả nhờ khả năng diễn xuất đa dạng. Anh cho thấy sự "lột xác" khi hóa thân thành Choi Kang Ho ở hai thời điểm: trước và sau khi bị tai nạn giao thông. Thay vì vẻ ngoài vô cảm, lạnh lùng với những người xung quanh và mẹ ruột khi là công tố viên; sau vụ tai nạn, nhân vật do Lee Do Hyun đóng với lời nói, biểu cảm, ánh mắt ngây thơ như một cậu nhóc 7 tuổi.

Nam diễn viên Lee Do Hyun cho thấy sự "lột xác" khi hóa thân thành Choi Kang Ho. (Ảnh: JTBC Drama)

Ngoài Lee Do Hyun và Ra Mi Ran, phim Người mẹ tồi của tôi quy tụ dàn sao Hàn đình đám như: Ahn Eun Jin, Yoo In Soo, Kang Mal Geum, Seo Yi Sook, Kim Won Hae, Park Bo Kyung, Choi Moo Sung, Jung Woong In...

Kịch bản phim Người mẹ tồi của tôi do Bae Se Young phụ trách. Được biết, biên kịch này từng gây sốt với loạt phim: Bạn ma phiền toái, Nghề siêu khó, Đưa em tìm mối tình đầu… Trong phim Người mẹ tồi của tôi, biên kịch Bae Se Young tiếp tục phát huy thế mạnh là cài cắm nét hài hước duyên dáng bên trong những tình huống gay cấn, bi kịch. Điều này không chỉ giúp giảm bớt không khí nặng nề mà vẫn đảm bảo giữ được mạch cảm xúc, ý nghĩa của bộ phim.

Kịch bản phim Người mẹ tồi của tôi do Bae Se Young phụ trách. (Nguồn clip: JTBC Drama)