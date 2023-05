Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11: Lee Do Hyun ngỡ ngàng khi biết mẹ không còn sống được bao lâu

Trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 10, bà Young Soon quyết định từ nay con trai sẽ là chủ của Nông trại Hạnh phúc. Vì vậy, bà dạy cho con cách quản lý nông trại và tự chăm sóc bản thân mình. Dù vậy từ đáy lòng, Kang Ho vẫn muốn được làm công tố viên. Do phục hồi trí nhớ sau vụ tai nạn xe hơi, Kang Ho vẫn mang tâm hồn, cách suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi.

Để con trai có thể chuyên tâm chăm lo cho cuộc sống ở nông trại, bà Young Soon đã lên kế hoạch tìm vợ cho Kang Ho. Nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm, Kang Ho đã "lột xác" bảnh bao trong bộ trang phục như thời anh còn là công tố viên. Có điều mỗi cuộc hẹn gặp gỡ đàng gái, Kang Ho khó được họ chấp nhận con người hiện tại của anh.

Điều thú vị trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 10 có cảnh bà Young Soon cùng những người hàng xóm nhiệt tình đi tìm cô gái phù hợp cho Kang Ho. Trong đó, một cô gái được giới thiệu là người Việt Nam, từng làm điều dưỡng và là bạn học cũ của Andrea (chàng trai ngoại quốc làm việc tại nông trại của bà Young Soon - PV) đã rất được lòng bà Young Soon và những người hàng xóm. Tuy nhiên, Kang Ho chỉ một lòng với Mi Joo (Ahn Eun Jin) kể cả khi anh mất đi trí nhớ.

Người mẹ tồi của tôi tập 10: Bà Young Soon muốn tìm vợ cho con trai. (Ảnh: JTBC)

Kết phim Người mẹ tồi của tôi tập 10, cặp đôi Kang Ho - Mi Joo có cảnh hôn "dở khóc dở cười". Cụ thể, khi Mi Joo bị một khách nam làm móng quấy rối, Kang Ho đã xuất hiện kịp thời, che chắn cho cô và còn giúp cô tránh khỏi một vụ tai nạn xe máy. Sau đó, anh chàng bị thương nhẹ ở đầu khiến Mi Joo không khỏi xót xa. Những ký ức ùa về khiến Kang Ho bất ngờ hôn Mi Joo khiến cô xúc động.

Mi Joo đã chính thức tiết lộ cho mẹ ruột chuyện Kang Ho là bố của 2 đứa trẻ sinh đôi. Cô đã quyết định đưa hai con sang nhà bạn trai để nói chuyện trước đây cô giấu kín.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11: Lee Do Hyun ngỡ ngàng khi biết mẹ không còn sống

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11 lên sóng vào tối nay (31/5) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, bệnh tình của bà Young Soon khiến con trai không khỏi lo lắng. Anh trở thành người giám hộ cho mẹ khi mẹ được đưa tới bệnh viện. Trước đó, bà giấu kín tình trạng sức khỏe với Kang Ho vì không muốn con trai lo lắng và trở thành gánh nặng cho anh. Sự thật mẹ bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu khiến Kang Ho ngỡ ngàng.

Tại bệnh viện, mẹ đẻ của Mi Joo bắt gặp cảnh con gái đang khoác tay an ủi Kang Ho. Sau đó, bà đã lao vào đánh con gái trước mặt anh chàng. Sự bức xúc của mẹ Mi Joo là điều dễ hiểu. Hơn ai hết, bà là người hiểu rõ nhất những vất vả, khổ cực của Mi Joo khi nuôi hai con sinh đôi một mình suốt thời gian qua.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11: Lee Do Hyun biết mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. (Ảnh: JTBC)

Ở diễn biến khác, tờ giấy xác nhận ADN do người bạn Sam Sik (Yoo In Soo) cầm trên tay khiến Kang Ho chăm chú dõi theo. Sau đó, Sam Sik xảy ra vụ va chạm xe với con gái của nghị sĩ Oh Tae Soo. Anh cũng khiến Kang Ho lo lắng khi không thể liên lạc được. Trước đó, dù có tình cảm với Kang Ho nhưng con gái của nghị sĩ Oh Tae Soo đã hiểu lầm anh. Cô nghe theo lời của bố nên đã khiến vụ tai nạn xe hơi xảy ra đối với Kang Ho

Trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 11 còn có cảnh đám cưới con gái của Oh Tae Soo. Cô nàng được bố trấn an: "Chỉ cần con giữ im lặng thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả".

Ở phân cảnh khác, Kang Ko hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. "Mẹ muốn dành từng giây phút còn lại để sống thật hạnh phúc bên con", bà Young Soon bày tỏ với con trai.

Liệu Sam Sik có gặp nguy hiểm khi hé lộ sự thật về giấy xác nhận ADN? Bà Young Soon có thực hiện được ước mơ sống hạnh phúc bên con trai?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11 lên sóng vào lúc 22h30 theo giờ Hàn Quốc trên đài JTBC.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 11: Lee Do Hyun lo lắng khi biết mẹ bị ung thư. (Nguồn: JTBC)