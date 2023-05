Phim Người mẹ tồi của tôi tập 10: Lee Do Hyun và Ahn Eun Jin "yêu lại từ đầu"?

Trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 9, bà Young Soon (Ra Mi Ran) đã đọc được nhất ký của con trai Kang Ho (Lee Do Hyun) thông qua chiếc thẻ nhớ được tìm thấy sau bức ảnh gia đình. Thông qua chiếc thẻ nhớ này, bà Young Soon cũng hiểu được lý do con trai tỏ thái độ khó chịu với mình. Sự thật Kang Ho chủ động từ bỏ quan hệ mẹ con với bà Young Soon như một cách bảo vệ bà. Bởi, anh hiểu chính những kẻ như Chủ tịch Song, nghị sĩ Oh Tae Soo đã cướp đi hạnh phúc gia đình anh, khiến bà Young Soon trở thành người mẹ đơn thân với tính cách cực đoan, khắc nghiệt khi nuôi dạy con.

Vì muốn trả thù cho cha nên Kang Ho đã chủ động tiếp cận Chủ tịch Song và con gái của nghị sĩ Oh Tae Soo. Anh dù rất yêu thương Mi Joo (Ahn Eun Jin) nhưng đành quyết định chia tay cô để hoàn thành kế hoạch trả trù cho cha của mình. "Mong rằng em sẽ không biết anh yêu em đến nhường nào", Kang Ho tự nhủ khiến người xem không khỏi xúc động.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 9: Bà Young Soon không muốn con trai vì muốn báo thù mà gặp nguy hiểm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Khép lại phim Người mẹ tồi của tôi tập 9, bà Young Soon bật khóc và trách con trai đã làm mọi thứ một mình. Bà quyết định đốt cháy tất cả giấy tờ, chiếc thẻ nhớ liên quan đến kế hoạch trả thù cho cha của Kang Ho. Đồng thời, bà Young Soon mong con trai sẽ có cuộc sống yên ổn.

"Nếu hủy hoại chính mình để trả thù thì đó không phải trả thù. Trả thù thật sự là quên sạch sẽ mọi thứ, kể cả lý do con muốn trả thù và sống một cuộc đời tốt đẹp. Quên hết đi, từ nay chúng ta hãy quên hết đi", bà Young Soon nói với con trai.

Ở diễn biến khác, trước khi bị tai nạn, Kang Ho đã tạo hiện trường tai nạn giả để cứu hai mẹ con cô thư ký được chủ tịch Song cài cắm bên cạnh Nghị sĩ Oh. Sau đó, cô thư ký mang thai còn Nghị sĩ Oh lo sự sự việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Vì vậy Kang Ho được giao nhiệm vụ trừ khử hai mẹ con thư ký. Tuy nhiên, anh đã giúp đỡ họ, đồng thời tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giả để đánh lạc hướng Chủ tịch Song và Nghị sĩ Oh.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 10: Lee Do Hyun và Ahn Eun Jin "yêu lại từ đầu"?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 10 lên sóng vào tối nay (25/5) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, bà Young Soon quyết định từ nay con trai sẽ là chủ của nông trại Hạnh phúc. Tuy nhiên, Kang Ho vẫn nhen nhóm mong muốn được làm công tố viên dù trí nhớ của anh chưa thể phục hồi sau vụ tai nạn xe ô tô.

Trước đó, khi mẹ quyết định đốt tất cả các giấy tờ liên quan đến kế hoạch trả thù cho cha, anh đã giữ lại chiếc thẻ công tố viên của mình.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 10: Mi Joo đã không ngần ngại gọi Kang Ho là "anh yêu". (Ảnh: JTBC)



Trong phim Người mẹ tồi của tôi tập 10, bà Young Soon muốn kiếm vợ cho con trai. Nhờ sự giúp đỡ của những người hàng xóm, Kang Ho "lột xác" bảnh bao trong những bộ trang phục như thời điểm anh là công tố viên.

Chuyện tình cảm của Kang Ho và Mi Joo khiến người xem không khỏi tò mò. Cảnh Mi Joo gọi Kang Ho là "anh yêu" trong khi chàng công tố cũng không ngần ngại thể tình cảm với cô.

Ở diễn biến khác, Chủ tịch Song có lẽ đã phát hiện ra những hành động bất thường của Choi Kang Ho. Ông ta muốn biết con trai bà Young Soon đã "giở trò" gì sau lưng mình. Liệu Chủ tịch Song có biết Kang Ho ngầm cứu cô thư ký? Kang Ho và Mi Joo trở về bên nhau sau loạt sóng gió?

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 10 lên sóng vào lúc 22h30 theo giờ Hàn Quốc trên đài JTBC.

Phim Người mẹ tồi của tôi tập 10: Lee Do Hyun và Ahn Eun Jin "yêu lại từ đầu"? (Nguồn: JTBC)