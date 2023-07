Nội dung phim Revenant (Ác quỷ) có gì thú vị, lôi cuốn?

Revenant (Ác quỷ) từ khi lên sóng tập đầu tiên vào ngày 23/6 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kim Tae Ri sau khi đóng chính trong phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc Twenty five, twenty one (Tuổi 25, tuổi 21).

Với lần trở lại này, Kim Tae Ri có màn "lột xác" về diễn xuất khi đóng vai Go San Young, mang đến cho khán giả một vai diễn với gam màu u tối, khó nắm bắt tâm lý, hành động. Nội dung phim xoay quanh cô gái nghèo khó này chật vật kiếm sống bằng những công việc bán thời gian. Biến cố ập đến với Go San Young khi bố của cô qua đời bí ẩn và để lại cho cô một món đồ. Ngay khi mở món đồ này ra, Go San đã bị ác quỷ chiếm hữu. Sau đó, nhân vật do Kim Tae Ri thể hiện đã liên tiếp vướng vào nhiều vụ án mạng đầy kỳ lạ đến cảnh sát cũng cảm thấy khó hiểu.

Được biết, bộ phim Revenant cũng đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên Kim Tae Ri thử sức ở thể loại phim kinh dị. Chia sẻ về vai diễn Go San Young với truyền thông, Kim Tae Ri từng thừa nhận bản thân gặp khó khăn khi phải thể hiện sắc thái của con người - ác quỷ trên cùng một gương mặt.

Nhân vật do Kim Tae Ri đóng chính trong phim Revenant hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc đan xen. (Ảnh: Chụp màn hình, SBS)



Ngoài nữ diễn viên Kim Tae Ri, bộ phim Revenant còn có sự tham gia của diễn viên Oh Jung Se (thủ vai Giáo sư Yeom Hae Sang). Ngay từ tập 1 phim Revenant, nhân vật này có thể nhìn thấy thế lực tà ác đã chiếm hữu Go San Young. Trong phim, cả hai cố gắng tìm ra sự thật đằng sau những cái chết bí ẩn liên quan đến những vật thể linh thiêng.

Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Revenant (Ác quỷ)

Phim Revenant (Ác quỷ) được thực hiện bởi đạo diễn Lee Jung Rim và biên kịch Kim Eun Hee - người từng tạo nên thành công của các tác phẩm như: Sign, Ghost, Signal, Kingdom...

Ngay từ những tập đầu tiên phim Revenant lên sóng đã thu hút lượng người xem "khủng". Cụ thể, phim Revenant mở màn với tỉ suất người xem là 9,9% và chạm mốc 10% ở tập thứ 2. Thành tích này của phim Revenant đã "vượt mặt" phim King the Land (Khách sạn vương giả) do nữ diễn viên Yoona và nam diễn viễn viên Lee Jun Ho đóng chính. Theo đó, phim King the Land khởi đầu với tỉ suất người xem là 5,1%. Trải qua 4 tập, rating của King The Land đã tăng lên 9,6%.

Giáo sư văn học dân gian Yeom Hae Sang (Oh Jung Se đóng) là người có thể nhìn thấy ác quỷ đang chiếm hữu Go San Young. (Ảnh: SBS)

Diễn xuất ấn tượng của nữ chính Kim Tae Ri trong phim Revenant nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. (Ảnh trong phim, SBS)



So với phim hài lãng mạn xoay quanh chuyện tình "oan gia ngõ hẹp" của thiếu gia Gu Won (Lee Jun Ho) và nữ nhân viên Cheon Sa Rang (Yoona) trong phim King the Land, tình tiết nhanh và gay cấn trong phim Revenant đã cuốn hút khán giả hơn. Bên cạnh đó, phim Revenant được khen ngợi cả về sự mới lạ, khác biệt về nội dung và diễn xuất ấn tượng của nữ chính Kim Tae Ri.

"Phải thừa nhận rằng, tập 3 phim Ác quỷ rất xuất sắc về nội dung, diễn biến, diễn xuất. Tất cả đều khiến người xem rùng mình. Sau cùng, điều mà biên kịch Kim muốn thể hiện qua Revenant có thể là câu chuyện của những người trẻ tuổi, vẫn là điểm nhấn xâu chuỗi những mắt xích, qua việc tìm ác quỷ để thấy những sự việc chính tay con người gây nên", fangage Hong Kyung: archive đưa ra nhận định.

"Diễn xuất của dàn sao phim Revenant quá ấn tượng. Tôi chỉ mong kịch bản duy trì độ cuốn và hấp dẫn đến cuối phim", khán giả có nickname P.L bày tỏ.

Bộ phim King The Land (Khách sạn vương giả) với sự tham gia của cặp diễn viên đình đám Yoona (vai Cheon Sa Rang) và Lee Jun Ho (Gu Won). (Ảnh: FB JTBC Drama)

Theo RACOI (hệ thống phân tích thông tin giá trị nội dung phát sóng của Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc), phim Revenant đứng đầu bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình được quan tâm nhiều nhất trên Internet. Cụ thể, bộ phim này có tổng cộng 6.420 bài đăng, 13.021 bình luận, 736.000 lượt xem video trên các nền tảng mạng xã hội, 1.680 bản tin, 190 video trong một tuần. Xếp sau phim Revenant là bộ phim King The Land của Yoona và Lee Jun Ho.

Hiện tại, lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Revenant đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Được biết, phim Revenant được chiếu trên kênh SBS vào lúc 22 giờ thứ Sáu, Bảy hàng tuần.

