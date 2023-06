Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim King The Land (Khách sạn vương giả)

King the Land ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào ngày 17/6 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên đình đám là Yoona - nữ chính phim Big Mouth và Lee Jun Ho - nam diễn viên từng ghi dấu với khán giả trong phim The Red Sleeve.

Nội dung phim King the Land xoay quanh nhân vật Cheon Sa Rang - cô gái chỉ tốt nghiệp hệ cao đẳng 2 năm may mắn được đến phỏng vấn tại King The Land khi khách sạn này mở đợt tuyển thực tập sinh. Vì là khách sạn cao cấp có tiếng nên dù là thực tập sinh thì họ cũng chỉ nhận hồ sơ của những người tốt nghiệp đại học từ hệ cử nhân 4 năm trở lên.

Trong quá trình tham gia phỏng vấn, Cheon Sa Rang dù gặp sự cố nhưng cô gây ấn tượng với Giám đốc điều hành khách sạn Gu Hwa Ran (Kim Seon Young) nhờ khả năng ứng biến tốt và nụ cười tỏa nắng.

Yoona đóng vai Cheon Sa Rang trong phim King The Land (Khách sạn vương giả). (Ảnh: FB JTBC Drama)

Thời điểm này, chàng thiếu gia Gu Won vốn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với gia đình trở về khách sạn nơi Cheon Sa Rang làm việc. Cặp đôi tình cờ gặp nhau và nảy sinh những hiểu nhầm, mâu thuẫn. Thậm chí, Gu Won còn khẳng định, dù thế nào thì Sa Rang cũng sẽ không phải mẫu con gái anh thích. Sau đó, chàng thiếu gia trở về Anh tiếp tục chương trình học và không có ý định quay lại Hàn Quốc.

Trong thời thời gian 7 năm trôi qua, Sa Rang đến nay đã trở thành nhân viên chính thức của khách sạn và cô giữ danh hiệu nhân viên ưu tú trong nhiều năm liền. Ngoài sự nghiệp thăng tiến, Sa Rang cũng có người yêu là Gong Yoo Nam (An Woo Yeon) nhưng anh chàng này vô tâm khiến cô buồn lòng.

Phía Gu Won khi ở Anh bỗng nhận được một bưu kiện được gửi ẩn danh và bên trong là thông tin về người mẹ mất tích của mình. Vì muốn tìm lại mẹ nên Won quyết định quay trở lại Hàn Quốc. Anh chấp nhận đến làm việc tại khách sạn King The Land. Tại đây, chàng thiếu gia từ nhỏ đã "ghét cay ghét đắng" những nụ cười giả tạo đã có màn tái ngộ, tiếp xúc "dở khóc dở cười" với Sa Rang khi cả hai liên tục làm việc cùng nhau.

Vẻ điển trai của Lee Jun Ho trong phim King The Land (Khách sạn vương giả) nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. (Ảnh: FB JTBC Drama)

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) với tập đầu tiên ghi nhận mức rating 5.1%, vượt qua rating tập đầu tiên của bộ phim từng gây "sốt" trước đó Doctor Cha (Bác sĩ Cha) từng đạt 4.9%. Phim King The Land tập 2 đã ghi nhận rating tăng lên đến 7.5%.

Nhân vật Gu Won và Cheon Sa Rang dù đã xảy ra những hiểu lầm nhưng cả hai đã dần có góc nhìn khác về đối phương. Thậm chí, khép lại phim King The Land tập 2, chàng thiếu gia không khỏi ngạc nhiên và bị cuốn hút khi thấy Sa Rang mặc bộ đồ trắng tinh khôi, tỏa sáng khi sải bước ở sân bay.

Phim King The Land tập 3: Lee Jun Ho "ghen" khi Yoona tình tứ với bạn trai?

Trong phim King The Land tập 3, cặp đôi này ở lại một địa điểm quay tuyên truyền cho khách sạn cách xa thành phố. Cụ thể, họ bị kẹt lại tại một hòn đảo nhỏ trong đêm và phải thay quần áo mượn được từ những người dân địa phương. Gu Won và Cheon Sa Rang bắt đầu uống rượu và trò chuyện trong đêm khuya. Cặp đôi trở lên bối rối khi vô tình có những cảnh quay tình tứ.

Nhân vật Gu Won và Cheon Sa Rang có những cảnh quay tình tứ trong phim King The Land. (Ảnh: FB JTBC Drama)

Phim King The Land tập 3: Lee Jun Ho "ghen" khi Yoona tình tứ với bạn trai? (Ảnh: FB JTBC Drama)

Ở diễn biến khác, Gu Won sẽ vô tình chứng kiến mối quan hệ giữa Sa Rang và bạn trai của cô. Thái độ của chàng thiếu gia lộ rõ vẻ không vui khi đứng từ xa chứng kiến cảnh Sa Rang được bạn trai ôm âu yếm.

Liệu Yoona và Lee Jun Ho có đối mặt với chuyện tình tay ba trong phim King The Land?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) có tổng cộng 16 tập được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).