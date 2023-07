Phim King The Land tập 5: Lee Jun Ho bắt đầu hẹn hò chốn công sở với Yoona?

Trong phim King The Land (Khách sạn vương giả) tập 4, Gu Won nhận ra tình cảm của mình dành cho Sa Rang. Bởi vậy, chàng Giám đốc tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với nữ nhân viên. Tuy nhiên, vì Gu Won chưa từng trải qua chuyện tình cảm nên anh khá vụng về trong cách tiếp cận Sa Rang. Khi đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt để mang đến cho nữ nhân viên, anh tình cờ chứng kiến cảnh bạn trai Goong Yoonam ôm Goong Yoonam. Vì vậy, Gu Won chọn cách bỏ đi với tâm trạng rối bời.

Anh đã có cuộc trò chuyện với một cảnh sát giao thông sau hành động vứt bỏ hộp bánh ngọt ra đường. Điều thú vị là chàng cảnh sát này cũng từng trải qua chuyện tình cảm tương tự như "tấm chiếu mới" Gu Won. "Sau khoảnh khắc do dự, sau ngày tôi quay lưng bước đi là chuỗi ngày tôi sống như địa ngục", anh cảnh sát chia sẻ với Giám đốc của King The Land.

Gu Won (Lee Jun Ho) bị Sa Rang (Yoona) từ chối lời mời đi ăn trong phim King The Land (Khách sạn vương giả) tập 4. (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Ở diễn biến khác, Sa Rang chính thức làm việc tại King The Land. Tuy nhiên, cô bị một số nhân viên ở đây "phân biệt đối xử" chỉ vì bằng cấp tốt nghiệp hệ cao đẳng 2 năm trong khi các nhân viên khác học Đại học. Dù vậy Sa Rang không hề nản lòng, cô thậm chí ghi điểm trong mắt các vị khách quý đến King The Land nhờ sự hiểu biết các loại rượu. Điều này càng khiến cho những tiền bối làm việc cùng Sa Rang tỏ ra khó chịu.

Khép lại phim King The Land tập 4, Giám đốc của King The Land đã quyết định gặp trực tiếp Sa Rang và hẹn cô đi ăn với lý do nữ nhân viên từng khao anh nước ép khi hai người ở đảo Gapado. Trước lời mời của Gu Won, Sa Rang đã từ chối. Sau đó, anh chàng nảy ra ý định tổ chức tiệc chào mừng cho Sa Rang và dặn dò cấp dưới buộc nữ nhân viên phải có mặt.

Điều khiến Giám đốc King The Land ngỡ ngàng là bữa tiệc riêng anh muốn dành cho Sa Rang nhưng lại trở thành tiệc chung của tất cả các nhân viên. Sa Rang cũng tỏ ra khó xử, ngại ngùng trước các đồng nghiệp khi được sếp quan tâm quá mức.

Cuối cùng, Sa Rang cũng quyết định "đường ai nấy đi" với người bạn trai vô tâm, thích tụ tập bạn bè và ích kỷ Goong Yoonam ở cuối phim King The Land tập 4.

Sa Rang khóc sau khi nói lời chia tay với bạn trai Goong Yoonam (Ahn Woo Yeon đóng). (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Phim King The Land tập 5: Lee Jun Ho bắt đầu hẹn hò chốn công sở với Yoona?

Phim King The Land tập 5 lên sóng vào tối nay (1/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với những tình tiết hấp dẫn. Trong khi Sa Rang đứng khóc dưới mưa thì Gu Won xuất hiện với chiếc ô trên tay. Nữ nhân viên không khỏi bất ngờ nên đã gặp sự cố vấp ngã. Ngay sau đó, cô được Giám đốc của King The Land đỡ lấy đầy tình tứ. Cả hai đã thay trang phục khác do bị ướt vì mưa và cùng ăn tối. Chính Gu Won lựa chọn trang phục cho cả Sa Rang khiến nhân viên của một nhà hàng cao cấp hiểu lầm họ là một cặp tình nhân.

Giám đốc của King The Land cũng nhân cơ hội này muốn tìm hiểu kỹ hơn về những sở thích của Sa Rang. "Món ăn cô thích, thời tiết cô thích, màu sắc cô thích. Nói tất cả những thứ cô thích đi", Gu Won nói khiến Sa Rang không khỏi tò mò. Cô hỏi Gu Won: "Sao anh lại muốn biết những điều đó?".

Phim King The Land tập 5: Lee Jun Ho bắt đầu hẹn hò chốn công sở với Yoona? (Ảnh: Chụp màn hình, JTBC)

Sau buổi tối "không hẹn mà gặp" này, Gu Won đã đưa Sa Rang về nhà liền bắt gặp Goong Yoonam. Bạn trai cũ của Sa Rang liền mỉa mai cô khi thấy Gu Won. Tuy nhiên, Giám đốc Gu Won đã lập tức "dằn mặt" Goong Yoonam: "Cô ấy không muốn gặp anh nữa".

Ở diễn biến khác, Gu Won và Sa Rang đã nhắn tin qua lại sau buổi ăn tối cùng nhau. Thậm chí, Giám đốc King The Land tiếp tục sánh bước vui vẻ cùng Sa Rang.

Chuyện tình hẹn hò chốn công sở giữa Lee Jun Ho và Yoona sẽ thế nào?

Phim King The Land (Khách sạn vương giả) được chiếu trên kênh JTBC, Netflix vào thứ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần lúc 20h30 (giờ Việt Nam).