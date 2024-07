Lịch công bố điểm thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024

Chiều 7/7, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có báo cáo nhanh về Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024. Báo cáo cho biết, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại các hội đồng thi trên cả nước, có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi; không có cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Lịch công bố điểm thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 cũng đã được công bố.

Theo kế hoạch, ngay sau khi tổ chức xong Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024, các Hội đồng thi sẽ triển khai công tác làm phách, chấm thi, xét tuyển theo kế hoạch. Dự kiến, điểm thi sẽ được công bố vào ngày 18/7, sau khi Bộ GDĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.



Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024. Ảnh: Tào Nga

Trong ngày 20/8, trên cơ sở trao đổi dữ liệu của Bộ GDĐT, các học viện, trường đại học CAND sẽ thông báo kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Việc tiến hành thủ tục chiêu sinh, nhập học cho thí sinh trúng tuyển sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23-27/9.

Tổng hợp báo cáo từ các điểm thi trên toàn quốc cho thấy, Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 đã diễn ra đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trong ngày thi chính thức vào sáng 7/7, có gần 18.000 thì sinh dự thi và đạt tỷ lệ 99%. Tại tất cả các hội đồng thi, điểm thi trên toàn quốc chỉ có 2 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi; không có cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, Hội đồng thi các học viện, trường CAND đã thành lập Ban đảm bảo an ninh, an toàn và truyền thông, đối ngoại nhằm phối hợp với Ban coi thi và các Ban chuyên môn triển khai các lực lượng đảm bảo cho việc tổ chức kỳ thi.

Hội đồng thi các học viện, trường CAND cũng đã chủ động triển khai công tác hỗ trợ thí sinh và thân nhân trong thời gian tổ chức kỳ thi, triển khai Chương trình "Tiếp sức mùa thi" với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh đó, các trường cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về kỳ thi tuyển sinh trên các phương tiện đại chúng góp phần tăng nguồn thí sinh dự tuyển vào các trường CAND và nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển sinh trong lực lượng CAND.

Đặc biệt, các hội đồng thi đã phối hợp với Công an địa phương, nơi đặt điểm thi để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực thi; phối hợp Công an quận, huyện, Công an phường, xã để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy, nổ tại điểm thi và các khu vực xung quanh.