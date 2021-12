Lịch đi học trở lại của học sinh cả nước từ tuần này

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước

Tại Thái Nguyên, UBND TP.Thái Nguyên vừa ban hành văn bản cho phép học sinh từ bậc tiểu học đến THPT đi học trực tiếp trở lại từ ngày 20/12 để tập trung ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2021-2022. Riêng các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, tin học,… tiếp tục tạm dừng học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Buổi chào cờ đặc biệt diễn ra tại các lớp học Trường THPT Việt Đức sáng ngày 6/12. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Tại Vĩnh Phúc, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Vĩnh Yên đồng ý cho học sinh đến trường trở lại. Học sinh lớp 9 và lớp 12 chuyển sang học trực tiếp từ ngày 20/12. Các học sinh từ lớp 6 trở lên đến lớp từ 27/12, học sinh toàn thành phố đến trường từ ngày 3/1/2022.

Tại TP.HCM, sáng nay, 20/12, Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM đã mở cửa đón học sinh khối 12 đi học lại. Đây là trường đầu tiên trên địa bàn huyện Củ Chi tổ chức cho học sinh đến trường sau hơn 7 tháng học online.

Trước đó, huyện Củ Chi đã xin lùi lịch mở cửa trường học đến ngày 20/12, tuy nhiên, do phụ huynh chưa đồng thuận hoàn toàn nên hiện tại vẫn còn 24 trường THCS và 6 trường THPT chưa tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại.

Tại Long An, ngày 20/12, học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến do dịch Covid-19.

Theo Sở GDĐT Long An, tỉnh hiện có 146 trường trung học cơ sở với hơn 97.000 học sinh. Trước mắt, tất cả học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 sẽ trở lại trường để học trực tiếp. Học sinh lớp 6 do chưa được tiêm vaccine nên tùy thuộc tình hình dịch bệnh tại địa phương mà áp dụng phương thức học phù hợp.

Trước đó, từ ngày 6/12, tỉnh Long An đã cho hơn 43.000 học sinh trung học phổ thông tại 46 trường trở lại trường học trực tiếp. Dự kiến, đến ngày 3/1/2022, học sinh khối tiểu học và mầm non ở Long An sẽ đến trường học trực tiếp.

Tại Hải Dương, từ ngày 20/12, trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.Hải Dương được đi học trở lại nếu các cơ sở bảo đảm điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Riêng Trường Mầm non xã Liên Hồng và điểm trường khu dân cư Liễu Tràng (phường Tân Hưng) đang được trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung tạm thời chưa đón trẻ đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, do dịch Covid-19, TP.Hải Dương cho trẻ mầm non nghỉ học, học sinh các bậc tiểu học, THCS chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 8/11. Ngày 6/12, học sinh tiểu học, THCS đã đi học trực tiếp trở lại.

Tại Hậu Giang, tỉnh này thí điểm cho học sinh học trực tiếp tại 3 điểm trường THPT trên địa bàn thành phố Vị Thanh, gồm trường THPT Chiêm Thành Tấn, THPT Vị Thanh và THPT chuyên Vị Thanh từ ngày 20/12.

Trong khi đó, tại Hà Nội, theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 2 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã và 25 xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 3. Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên báo cáo UBND quận, huyện, thị xã để xin ý kiến, thông báo cho các nhà trường trên địa bàn có mức độ dịch cấp độ 3 cho học sinh lớp 9 và lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển học trực tuyến từ ngày 20/12 cho đến khi có thông báo mới.