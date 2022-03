Lịch học của học sinh cả nước từ ngày 21/3: Một số địa phương phải điều chỉnh thời gian đến trường

Lịch học của học sinh cả nước

Hà Nội

Sở GDĐT Hà Nội vừa có Công văn về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19 trong tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 trong tình hình mới trên địa bàn TP.

Công văn đề gửi các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND, Sở GDĐT phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành Công văn số 227/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 25/1/2022 cho phép học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn TP học trực tiếp tại trường.

Học sinh lớp 1 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Căn cứ Công văn số 735/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 của UBND TP về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19 và mở cửa hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn TP, Sở GDĐT đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với đảm bảm an toàn phòng chống dịch, kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh và giáo viên.

Các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng chống dịch trong nhà trường của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của TP; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, đặc biệt quan tâm đến học sinh khối lớp 9 và 12.

Sở GDĐT giao các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp, tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã trong việc xem xét, phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Tuyên Quang

UBND tỉnh chỉ đạo, từ ngày 21/3, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, trẻ em mầm non nghỉ học; học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tuyến; học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến linh hoạt theo Phương án số 01/PA-BCĐ ngày 12/3 của Sở GDĐT và bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Đồng thời, các địa phương cấp xã được phân loại cấp độ dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ, có nguy cơ cao) cho toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông nghỉ học trực tiếp tại trường; các địa phương cấp độ dịch từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 (vùng xanh, vàng, cam) tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT và phương án của Sở GDĐT.

Nghệ An

Sở GDĐT Nghệ An vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho học sinh khi tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, để tiếp tục tổ chức chuyển đổi trạng thái hoạt động linh hoạt, phù hợp, thích ứng với dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học, giữ vững mục tiêu chất lượng giáo dục, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát; Sở GDĐT dự kiến sẽ tổ chức cho học sinh ở các bậc học trở lại đi học trực tiếp từ thứ 2 ngày 4/4.

Trước đó, do dịch bệnh Covid – 19 từ sau tết diễn biến phức tạp nên tại nhiều địa phương đang tạm thời cho học sinh mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 phải nghỉ học hoặc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Đắk Lắk

Sở GDĐT Đắk Lắk cho biết, nhằm chuẩn bị tốt kiến thức, kỹ năng cho học sinh cuối cấp tham gia các kỳ thi tuyển sinh cuối năm học 2021-2022, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên toàn tỉnh sẽ đi học trực tiếp tại trường từ thứ hai, ngày 21/3.

Khi tổ chức dạy học trực tiếp, các đơn vị phải sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường học trực tiếp để củng cố, ôn tập, phụ đạo, bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng giúp các em học sinh lớp 9, lớp 12 có kết quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp đến. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của ngành GDĐT, Y tế về công tác ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Cà Mau

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 trong học sinh và giáo viên tăng cao, trên cơ sở khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 1361/UBND-KGVX ngày 15/3 về tổ chức dạy và học cấp mầm non và phổ thông.

Theo đó, từ ngày 17/3 cho đến khi có thông báo mới, cấp học mầm non cho trẻ dừng đến trường. Các huyện, thành phố, căn cứ tình hình thực tế có thể chọn 1-2 điểm trường trung tâm trên địa bàn đảm bảo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, công tác phòng, chống dịch Covid-19 để nuôi dạy trẻ theo nhu cầu của phụ huynh.

Từ lớp 8 đến lớp 12 (kể cả Giáo dục thường xuyên) tiếp tục tổ chức dạy và học trực tiếp theo quy định.

Đối với học sinh lớp 1 đến lớp 7, chuyển sang học trực tuyến theo chương trình chính khoá. Trường hợp những em học sinh có nhu cầu học trực tiếp và được sự thống nhất của phụ huynh thì vẫn đến lớp học trực tiếp bình thường; giáo viên vẫn đến lớp dạy và tạo đường link nếu học sinh học tại nhà.