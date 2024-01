Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 chính thức của học sinh Hà Nội: Sở GDĐT lưu ý điều gì?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh Hà Nội: Nghỉ 8 ngày

Theo thông báo của Sở GDĐT Hà Nội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong 7 ngày, từ 8/2 đến hết ngày 14/2 (từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ Tết 8 ngày, từ ngày 7/2 đến hết ngày 14/2 (từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mồng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Học sinh Trường Tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Tào Nga

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết vui tươi, an toàn, Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các trường học tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông đến cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh thông qua việc tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Các đơn vị nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không chơi cờ, bạc và các tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường; chủ động phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn, đảm bảo an toàn.

Sở GDĐT cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, các gia đình thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, ông Đỗ Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, ngày 25/1 sắp tới sẽ tổ chức chương trình Tết Sum vầy, gặp mặt giáo viên và học sinh là vợ, là con các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo. Tại đây, sẽ khen thưởng, hỗ trợ giáo viên, nhân viên gặp khó khăn và trao Bằng khen chương trình "Một triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid 19", "Đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam"; Trao khen thưởng phong trào Xây dựng trường học "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn".

Trước đó, một số tỉnh thành cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán. Năm học 2023-2024, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2 (26 tháng chạp đến mùng 9 tháng giêng âm lịch). Lịch nghỉ Tết Nguyên đán này dành cho tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT.

Tính cả ngày nghỉ cuối tuần trước và sau thời gian quy định, học sinh TP.HCM được nghỉ tổng cộng 16 ngày. Tương tự, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho các cấp học, ngành học nghỉ Tết âm lịch từ ngày 5/2 đến hết ngày 18/2.

Xem chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các tỉnh thành TẠI ĐÂY