Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 19/8, theo lịch chung của Bộ GDĐT.

Theo kế hoạch đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học và tổ chức các hoạt động đầu khóa dành cho sinh viên đại học chính quy khóa 66 vừa được nhà trường công bố, lịch nhập học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2024 theo hình thức trực tuyến/online tại Cổng nhập học trực tuyến: https://nhaphoc.neu.edu.vn. Thời gian từ 8h ngày 20/8 đến 17h ngày 29/8/2024.

Sinh viên trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tham dự tuần sinh hoạt công dân, sinh viên đầu khóa từ ngày 4/9 đến ngày 13/9/2024, tham dự lễ khai giảng vào ngày 15/9/2024, học chính khóa từ 16/9/2024.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh với tổng chỉ tiêu dự kiến gần 7.000, trong đó có 6 ngành/chương trình mới mở, với các phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

Xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2%).

Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (18%).

Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (80%).

Thí sinh lưu ý lịch nhập học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2024. Ảnh minh họa: NEU

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho hay: "Điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến tăng nhẹ. Lý do, năm nay trường dành 18%, giảm 7% so với năm 2023. Thứ hai do mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được đánh giá cao hơn so với năm ngoái".

Trước đó, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm chuẩn đủ điều kiện điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 phương thức xét tuyển kết hợp - nhóm 1, 2.

Phương thức xét tuyển kết hợp nhóm 1 là nhóm thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT/ACT. Điều kiện nhận hồ sơ của nhóm này là thí sinh đạt mức SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên. Điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 24,38 - 28,88, trong đó ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 28,88; kế tiếp là Thương mại điện tử 28,73, Phân tích kinh doanh 28,69, Kiểm toán tích hợp 28,55.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp nhóm 2 - nhóm các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc của Đại học Quốc gia TP.HCM hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với một trong các điểm của các kỳ thi trên.

Điều kiện nhận hồ sơ là thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 85 điểm trở lên hoặc của Đại học Quốc gia TP.HCM từ 700 điểm trở lên, hoặc điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên; hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên kết hợp với điểm các kỳ thi của các đại học.

Điểm chuẩn trúng tuyển nhóm 2 dao động từ 19,33 - 24,70, ngành Kinh doanh quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất.