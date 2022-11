Lịch phát sóng trực tiếp vòng 26 V.League 2022: Cơ hội cuối cho Sài Gòn FC

Ngày 19/11, V.League 2022 sẽ khép lại bằng các trận đấu của vòng 26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC sẽ tranh đua quyết liệt trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng V.League. Trong khi đó, cả HAGL với SLNA sẽ quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để lọt vào vị trí trong top 5 BXH.

Sài Gòn FC vs B.Bình Dương.

Cơ hội cuối cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn FC

Chắc chắn mọi cặp mắt chú ý đều đổ dồn vào cuộc đọ sức giữa 2 cặp đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa và Sài Gòn FC vs B.Bình Dương tại vòng đấu hạ màn V.League 2022. Trên bảng xếp hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chiếm lợi thế so với Sài Gòn FC khi đang có 21 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Sài Gòn FC. Tuy nhiên do đang thua về hiệu số đối đầu nên buộc đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công phải giành chiến thắng bằng được trước Thanh Hóa để định đoạt quyền tự quyết.

Lý thuyết là vậy, thế nhưng sau những gì đã thể hiện đặc biệt là ở giai đoạn lượt về, việc giành 3 điểm trước đội bóng xứ Thanh đang bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn. 10 vòng đấu gần nhất tại V.League 2022, Hà Tĩnh đều không thể giành chiến thắng. Đó thực sự là những con số thống kê khiến người hâm mộ Hà Tĩnh cảm thấy lo lắng.

HAGL vs Hà Nội FC.

Trong khi đó, tinh thần của đội bóng Sài thành cũng đang xuống rất thấp sau thất bại tan nát 0 – 3 trong trận "chung kết ngược" với Nam Định. Dù vậy, trong chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương đã từng thắng cả SLNA và cầm hòa Hà Nội FC. Để trụ hạng, Sài Gòn FC buộc phải thắng B.Bình Dương, đồng thời chờ đợi đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua hoặc hoà Thanh Hoá FC. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng mang tính sống còn thì các con số thống kê chỉ có giá trị tham khảo và mọi chuyện sẽ sáng tỏ sau khi vòng 26 V.League 2022 hạ màn.

Top 5 thuộc về đội bóng nào?

Khi chức vô địch, ngôi á quân và vị trí thứ 3, thứ 4 đã thuộc về Hà Nội FC, Hải Phòng, Bình Định, Viettel thì cuộc đua tranh vị trí thứ 5 sẽ là điểm nhấn hấp dẫn tại vòng đấu cuối cùng của V.League 2022.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 26 V.League 2022.

Các đội bóng từ HAGL (thứ 3) đến B.Bình Dương (thứ 8) vẫn còn khả năng tranh chấp vị trí thứ 5 bởi khoảng cách của các đội chỉ cách nhau đúng 1 trận thắng. Ở vòng đấu này, HAGL sẽ gặp tân vương Hà Nội FC, SLNA gặp Nam Định, Bình Dương gặp Sài Gòn FC còn Thanh Hóa làm khách tại Hà Tĩnh. Vòng 26 V.League 2022 hứa hẹn một vòng đấu nhiều bất ngờ và cảm xúc, trong ngày chính thức hạ màn.