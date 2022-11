Lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2022 ngày 22/11 trên VTV: Chờ Messi tỏa sáng

Dân Việt gửi tới quý độc giả lịch phát sóng trực tiếp World Cup 2022 ngày 22/11 trên VTV, bao gồm các trận đấu Argentina vs Ả rập Xê út (17h ngày 22/11), Đan Mạch vs Tunisia (20h ngày 22/11), Mexico vs Ba Lan (23h ngày 22/11) và Pháp vs Australia (2h00 ngày 23/11).

Bình luận 0