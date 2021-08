Lịch thi đấu vòng 1 Premier League: Đại chiến Man City vs Tottenham

Sau 3 tháng nghỉ hè, Premier League đã trở lại với người hâm mộ. Đêm qua, giải đấu số 1 nước Anh đã diễn ra trận đầu tiên của vòng 1 mùa giải 2021/22 với màn đọ sức của Arsenal và tân binh Brentford. Bất ngờ đã xảy ra khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã gục ngã 0-2 trên sân Griffin Park.

Chờ đại chiến Tottenham vs Man City. Ảnh: The Sun.

Thất bại đó chắc chắn là tin buồn với người hâm mộ Arsenal, nhưng nó cũng cho thấy chất lượng của Premier League. Không phải các đội bóng mạnh hơn sẽ giành chiến thắng và không phải đội bóng yếu hơn sẽ thua một cách dễ dàng.



Tâm điểm ở vòng 1 Premier League là cuộc đại chiến giữa Tottenham và Man City. Người hâm mộ đang rất chờ đợi liệu Harry Kane sẽ thi đấu ra sao nếu anh được tung ra sân. Tiền đạo người Anh đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi 2 CLB không thể đạt thỏa thuận phí chuyển nhượng.

Nhưng trận cầu đinh đó sẽ diễn ra muộn nhất của vòng 1. Đêm nay, hàng loạt các ông lớn như M.U, Liverpool và Chelsea sẽ xuất quân. Họ đều gặp những đối thủ chiếu dưới nhưng bài học từ Arsenal vẫn còn rất mới.

K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Premier League ở Việt Nam. Trận đấu giữa M.U vs Leeds được chiếu trên K+PM và K+NS, trận Chelsea vs Crystal Palace được chiếu ở K+PM và đây cũng là kênh phát sóng trận Norwich vs Liverpool.

LỊCH THI ĐẤU VÀ PHÁT SÓNG CỤ THỂ VÒNG 1 PREMIER LEAGUE 2021/22: