Loạt tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, khai giảng năm 2024: Tỉnh nào học sinh đi học sớm nhất?

Lịch tựu trường năm 2024 đã được nhiều tỉnh thành công bố. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM là một trong những tỉnh thành có thời gian đến trường sớm nhất - vào ngày 19/8. Hầu hết các tỉnh cho học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8.

Chi tiết lịch tựu trường 2024 của 63 tỉnh thành.

Lịch tựu trường 2024 của học sinh Hải Dương

Chia sẻ với báo Dân Việt về lịch tựu trường 2024 của học sinh Hải Dương, ông Phạm Hải Ninh, Chánh văn phòng Sở GDĐT Hải Dương, cho biết: "Sở GDĐT đã trình UBND tỉnh khung năm học 2024-2025. Kế hoạch về thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

- Ngày tựu trường cấp Mầm non là 28/8; Cấp Tiểu học là 22/8; Các cấp còn lại là 29/8.

- Ngày khai giảng 5/9 chung với học sinh cả nước

Chi tiết lịch tựu trường 2024 và khung năm học của học sinh Hải Dương:

Cấp Mầm non Cấp Tiểu học Cấp THCS Cấp THPT GDTX Ngày tựu trường Ngày 28/8/2024 Ngày 22/8/2024. (khối lớp 1); Ngày 29/8/2024. (lớp 2,3,4,5) Ngày 29/8/2024 Ngày Khai giảng Ngày 05/9/2024 Học kỳ I Từ ngày 05/9/2024 đến ngày 10/01/2025 Từ ngày 05/9/2024 đến ngày 10/01/2025 Từ ngày 06/9/2024 đến ngày 18/01/2025 Thi chọn học sinh giỏi - Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia ngày 21/8/2024; - Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS, lớp 12 THPT, lớp12 GDTX: Tuần 4 tháng 11 năm 2024 (Sở GDĐT ban hành lịch cụ thể). Cấp Mầm non Cấp Tiểu học Cấp THCS Cấp THPT GDTX Thi KHKT Ngày 20 và 21/12/2024 Học kỳ II Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 23/5/2025 Từ ngày 13/01/2025 đến ngày 23/5/2025 Từ ngày 20/01/2025 đến ngày 21/5/2025 Ngày kết thúc năm học Trước ngày 31/5/2025 Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30/6/2025 Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025 Thi tốt nghiệp THPT và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 trước ngày 31/7/2025 Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 trước ngày 31/7/2025 Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT trước ngày 31/7/2025

Lịch tựu trường 2024 ở Cần Thơ

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng GDÐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mới đây đã giao Giám đốc Sở GDÐT chủ trì, phối hợp chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên. Ðồng thời, tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ÐT, việc tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lịch tựu trường 2024 của học sinh Đồng Tháp

Ngày 9/8 UBND tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định số 654/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp Hà Nội về khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ngày 22/8, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường, 29/8 đối với các lớp còn lại. Chi tiết khung năm học 2024-2025 ở Đồng Tháp như sau:

Lịch tựu trường 2024 của học sinh Quảng Ngãi

Ngày 10/8, UBND tỉnh vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh tựu trường vào ngày 29/8/2024. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8/2024. Các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng vào ngày 5/9, bắt đầu giảng dạy vào ngày 6/9/2024.

Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18/1/2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 5 - 7/6/2025. Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/6/2025).

Lịch tựu trường 2024 của học sinh TP.HCM

UBND TP.HCM mới đây cũng vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025, trong đó quy định lịch tựu trường của học sinh từ bậc mầm non cho đến THPT.

Theo đó, học sinh các cấp tựu trường ngày 26/8, riêng học sinh lớp 1 đến trường từ ngày 19/8.

Các trường từ mầm non đến THPT đều khai giảng năm học mới vào ngày 5/9. Các cơ sở giáo dục đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1 và 17 tuần thực học ở học kỳ 2. Sau đó, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1/2025 (tức 26 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 tháng Giêng).