Liên hợp quốc cảnh báo Trung Đông đang 'bên bờ vực thẳm'

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ở Rafah ngày 14/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Dải Gaza đang cạn kiệt điện, nước và các nguồn cung thiết yếu khác. Người đứng đầu LHQ lưu ý các kho dự trữ thực phẩm, nước, vật tư y tế và nhiên liệu của LHQ tại các khu vực Ai Cập, Jordan, Bờ Tây và Israel có thể được chuyển đi trong vòng vài giờ, do đó, các nhân viên cần được tạo điều kiện để có thể vận chuyển những hàng hóa này vào Gaza một cách suôn sẻ và an toàn. Theo đó, ông Guterres kêu gọi Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza và phong trào Hamas lập tức trả tự do cho tất cả những người đang bị bắt giữ. Tổng thư ký LHQ khẳng định LHQ có trách nhiệm đưa ra cả 2 lời kêu gọi này bởi khu vực Trung Đông đang “bên bờ vực thẳm”.

Trước đó, Israel đã yêu cầu 1,1 triệu người Palestine rời khỏi miền Bắc Gaza. Quân đội Israel ngày 15/10 tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hamas ở Gaza.

Người đứng đầu Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine tại vùng cận Đông của LHQ (UNRWA) Philippe Lazzarini cho biết ước tính 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà ở trong tuần đầu tiên xung đột bùng phát ở Dải Gaza và con số này dự kiến tăng cao hơn trong thời gian tới. Quan chức của LHQ cũng cảnh báo Gaza đang phải đối mặt với "thảm họa nhân đạo chưa từng có" vì bị phong tỏa và đánh bom. Trước báo giới, ông kêu gọi gióng lên hồi chuông cảnh báo bởi các nhân viên của UNRWA ở Gaza hiện không thể viện trợ nhân đạo cho người dân.

Cơ quan Y tế tại Dải Gaza cho biết ít nhất 2.670 người đã thiệt mạng và 9.600 người bị thương do các cuộc không kích của Israel vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày 7/10 vừa qua. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo hơn 1.400 người tại nước này đã thiệt mạng trong khi có 120 người Israel bị Hamas bắt giữ.