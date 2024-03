Liên tiếp 2 trẻ mầm non ở Bình Định tố bị bạo hành, công an vào cuộc Liên tiếp 2 trẻ mầm non ở Bình Định nghi bị bạo hành, công an vào cuộc

Mạng xã hội xôn xao bởi 2 vụ trẻ nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước (Bình Định).

Ngày 8/3, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ (Bình Định) Ngô Vĩnh Thái cho biết đã nắm được thông tin ban đầu về vụ việc trẻ bị bạo hành tại một trường mầm non tư thục ở Thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ). Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang làm việc với nhà trường, gia đình cháu bé để xử lý vụ việc. Theo thông tin ban đầu, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên T.T chia sẻ bài viết, hình ảnh cho rằng cháu bé N.N.K.H (4 tuổi) bị cô giáo tại một trường mầm non tư thục ở TT Bình Dương dọa nạt, bạo hành. Người này cho rằng cô giáo dùng bút chì đâm vào chân trẻ khi trẻ không ngủ trưa. Theo gia đình cháu H, chiều 5/3, bàn chân bé có nhiều vết sưng, có mủ. Sau khi gặng hỏi, cháu H trả lời do bị cô giáo dùng đầu bút đâm vào chân. Tài khoản Facebook T.T. chia sẻ thông tin lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình. Lãnh đạo UBND TT Bình Dương cho hay, cơ quan công an cùng các đơn vị chức năng liên quan đang vào cuộc xác minh, làm rõ. "Theo thông tin ban đầu, cô giáo có hành động không đúng mực với cháu bé. Đại khái là cháu bé này không ngủ trưa, cô giáo dùng bút chì chọt chọt trong chân cháu, mục đích hăm dọa cho cháu ngủ trưa", một cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ nói. Trong khi đó, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên H.T chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai ở huyện Tuy Phước (Bình Định) có nhiều vết bầm trên cơ thể nghi bị bạo hành. Theo đó, sau khi đến một cơ sở mầm non để đón con về nhà, gia đình phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết bầm tím. Tài khoản Facebook H.T. chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai ở huyện Tuy Phước có nhiều vết bầm trên cơ thể nghi bị bạo hành. Ảnh chụp màn hình. "Đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước phối hợp với các ban, ngành liên quan xác minh thông tin, giải quyết dứt điểm vụ việc trẻ bị bạo hành. Bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự cho con tôi…", phụ huynh H.T bức xúc. Lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước cho hay, đã yêu cầu Phòng GDĐT huyện kiểm tra, làm rõ thông tin cháu bé nghi bị bạo hành nói trên và xử lý nếu có sai phạm. Đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước cho biết, đã nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc trẻ bị bạo hành. Tham khảo thêm Chủ tịch Bình Định: "Làm việc lớn "rối như canh hẹ", một số Phó Giám đốc Sở né, Trưởng phòng thì chịu"

