Liên tiếp xảy ra tai nạn thảm khốc làm hàng chục người chết, Quảng Nam họp tìm nguyên nhân

Ngày 27/2, UBND tỉnh Quảng Nam đã họp về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đánh giá nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục.

Cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh đạo Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông); đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan (Vụ Kết cấu hạ tầng, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Núi Thành ngày 14/2 làm 10 người tử vong. Ảnh: T.H

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, 2 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Trong 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì có 3 vụ tai nạn do các phương tiện từ các địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh thì xảy ra tai nạn và đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề (16 người chết, 24 người bị thương).

Phương tiện gây ra tai nạn giao thông 3 vụ là do xe ô tô; (2 ô tô khách, 1 ô tô tải), 1 vụ do xe mô tô; thời gian xảy ra TNGT đối với 3 vụ xảy ra vào ban đêm, 1 vụ xảy ra vào buổi sáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.H

Theo đó, vụ tai nạn giao thông thứ nhất xảy ra ngày 12/1, tại Km 1370+ 900 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Xe ô tô tải mang BKS: 47H-017.15 lưu hành theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng; khi đến đoạn đường cong tại địa điểm trên thì bị lật nghiêng về phía bên trái theo chiều đi, đầu xe đâm vào mép tường bê tông taluy dương. Hậu quả làm 3 người ngồi trên xe ô tô chết tại chỗ.

Theo báo cáo của công an huyện Phước Sơn, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn đã tiến hành trích xuất dữ liệu trên Camera hành trình của xe tải 47H - 017.15 và đã trưng cầu giám định về an toàn kỹ thuật của phương tiện từ Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, có căn cứ xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do khi điều khiển xe trên đoạn đường dốc và cong về bên phải theo hướng Kon Tum đi Đà Nẵng, xe tải 47H - 017.15 bị sự cố mất thắng (phanh), lái xe không thể kiểm soát được tốc độ của phương tiện dẫn đến xe bị lật ngang khi vào đoạn đường cong nói trên.

2 tháng đầu năm 2023 Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn lớn làm 19 người chết. Ảnh: T.H

Tiếp đến vụ thứ 2 xảy ra vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 17/1, tại Km 16+300, tuyến ĐT 611 thuộc tổ dân phố Cang Tây, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe mô tô 92G1-390.41 và xe mô tô 43C-170.57. Hậu quả làm chết 3 người, bị thương 1 người.

Theo báo cáo của Công an huyện Quế Sơn, nguyên nhân ban đầu của vụ tai giao thông nói trên là do Nguyễn Trần Văn Dương (nạn nhân tử vong) điều khiển xe mô tô 43C1-170.57 mà trong máu có nồng độ cồn (203 mg/100 ml), đi không đúng phần đường và không đi về bên phải theo chiều đi của mình để xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 92G1 - 390.41 do Đoàn Văn Trường (nạn nhân tử vong, trong máu có nồng độ cồn 163 mg/100ml) điều khiển chạy ngược chiều.

Riêng đối với 2 vụ tai nạn xảy ra tại huyện Núi Thành đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người tử vong, theo đó vụ tai nạn giao thông ngày 14/2 tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường trục chính ra cảng Tam Hiệp thuộc thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 76B-006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, thường trú tại thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu hành trên đường Võ Chí Công theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng chở theo 20 người với xe ô tô đầu kéo 92H-004.33, sơ mi rơ moóc 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, thường trú tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), điều khiển lưu hành trên đường trục chính ra cảng Tam Hiệp theo hướng Quốc lộ 1A đi cảng Tam Hiệp. Hậu quả làm 10 người chết, 11 người bị thương; 2 phương tiện hư hỏng.

Đối với 2 phương tiện gặp nạn có chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn; có đăng ký kinh doanh vận tải, gắn phù hiệu còn thời hạn theo quy định. Xe ô tô khách 76B-006.60 chở quá số người quy định (21/16); 2 người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe đúng quy định/ thời điểm xảy ra tai nạn, tại ngã tư này có hệ thống đèn tín hiệu, nhưng chỉ đèn vàng nhấp nháy hoạt động, không có đèn đường chiếu sáng, trời tối, có sương mù; khu vực này tầm nhìn thông thoáng, không bị che khuất.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành nhận định ban đầu về nguyên nhân về vụ TNGT, ông Phạm Đức Hậu đã điều khiển xe ô tô khách 76B-006.60, chở quá số người quy định (21/16 người), đi vào đường cấm (ĐT 619), chạy quá tốc độ (69/60 km/h), khi đến nơi giao nhau với đường Hậu cần cảng Tam Hiệp không chú ý quan sát dẫn đến tông vào bánh trước bên phải trục 1 xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ mooc do ông Trần Minh Nhật điều khiển lưu hành trên đường Hậu cần cảng theo hướng QL1A đi Cảng Tam Hiệp đang qua gần hết giao lộ. Sau va chạm xe ô tô khách bị xe đầu kéo và sơ mi rơ móc đẩy về hướng Cảng, va đập vào các hệ thống bê tông làm đảo dẫn hướng trên đường, sau đó xe khách lật ngửa trên đường, còn xe đầu kéo chạy một đoạn khoảng 300 mét thì dừng lại sát lề phải.

Vụ tai nạn tại huyện Núi Thành ngày 21/2 làm 3 người tử vong. Ảnh: T.H

Cách 1 tuần sau, cũng tại huyện Núi Thành tiếp tục xảy ra 1 vụ tai nạn làm 3 người tử vong, theo đó vào ngày 21/2, tại Km1010+300 tuyến Quốc lộ 1 thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, xe ô tô khách BKS 51B-19956, do ông Nguyễn Anh Tiên (SN 1975, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lúc này trên xe có 31 người, bao gồm cả lái xe, xuất bến tại bến xe Đức Trọng, Bảo Lộc, Lâm Đồng đi Thừa Thiên Huế. Khi lưu hành đến đoạn đường nói trên thì tông vào đuôi xe ô tô tải BKS 81C-15690 do ông Trịnh Đức Thạnh (SN 1996, trú thị trấn Đắt Pơ, huyện Đắt Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.

Vụ tai nạn giao thông nói trên đã làm 3 người chết, trong đó 1 người chết tại hiện trường, 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, 1 người chết tại bệnh viện và 13 người bị thương.

Về tổ chức giao thông nơi xảy ra tai nạn, đoạn đường xảy ra tai nạn ngoài khu vực đông dân cư, là đoạn đường đôi thuộc tuyến Quốc lộ 1A (có dải phân cách cứng ở giữa); chiều đường xe chạy hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, mặt đường rộng 9,5 m, gồm 3 làn xe. Tại vị trí xảy ra tai nạn cách đuôi xe ô tô khách 51B-19956 về hướng Quảng Ngãi 5,2m có cắm biển báo: chỗ quay xe ở lề đường bên phải; thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, mặt đường bằng phẳng, có ánh sáng điện đường.

Xe ô tô khách 51B-199.56 còn thời hạn kiểm định, chở đúng số người quy định (31/46). Qua trích xuất nhanh dữ liệu, trước khi xảy ra tai nạn xe ô tô khách 51B-199.56 chạy với tốc độ 64km/h, đến 67km/h, xuống 65km/h, xuống 4 km/h sau đó về 00 (lấy các dữ liệu gần nhất). Tốc độ cho phép 80km/h, xe ô tô không vi phạm về tốc độ; Xe ô tô tải biển số 81C-156.90 có hiệu lực đến hết ngày 11/7/2023.

Đối với vụ tai nạn này, cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành nhận định ban đầu về nguyên nhân về vụ TNGT, xe ô tô khách biển kiểm sát 51B-19956, do ông Nguyễn Anh Tiên điều khiển lưu hành đến đoạn đường trên không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe ô tô tải 81C-15690 do ông Trịnh Đức Thạnh điều khiển đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng.