Hoaprox đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho MV "Anh ơi có biết", kết hợp phần sáng tác và chất giọng của Linh Cáo, cho ra ca khúc bắt tai và khác lạ so với thị trường nhạc Việt.



Linh Cáo kết hợp với "cậu bé vàng EDM" Hoaprox ra "Anh ơi có biết". Ảnh: NVCC

Linh Cáo chia sẻ cô viết ca khúc vào năm 2019. Thời điểm đó, cô đang yêu đơn phương một chàng trai ở xa, nhưng mối tình không thành. Bài hát ra đời cũng là câu chuyện yêu kết thúc.

"Bài hát được viết ra từ cảm xúc thật nên đầu tư rất kỹ về mặt câu từ. Linh đã cố gắng tìm ra những từ đắt nhất. Trừ điệp khúc lặp lại, các verse kia đều có từ ngữ khác biệt, đó là sự chỉn chu mà Linh muốn mang tới cho khán giả của mình", nữ ca sĩ bày tỏ.

Linh Cáo từng kết hợp với Đen Vâu khá thành công trong "Đưa nhau đi trốn"

Khi ca khúc trôi về cuối, một giọng ca nam bất ngờ xuất hiện để hỗ trợ cho Linh Cáo. Đây là điểm nhấn giúp "Anh ơi có biết" đi đến mạch cảm xúc mới, trước khi vào điệp khúc quyết định, thăng hoa nhất. Theo tiết lộ của ê kíp, giọng ca nam hỗ trợ cho Linh Cáo là Đặng Minh, người sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới.

Hoaprox pha trộn một loạt chất liệu âm nhạc vào bản phối, từ dream pop, future bass, trap… nhà sản xuất gen Z gọi chung đây là ca khúc electronic. Những đoạn điệp khúc tiếp theo đẩy cảm xúc người nghe đến cao trào, khi một loạt chất liệu âm nhạc được Hoaprox pha trộn để nâng đỡ giọng hát Linh Cáo phát huy tốt nhất.

Linh Cáo trong phòng thu

Hoaprox chia sẻ về dự án anh ơi có biết: "Ngay từ lần đầu nghe giai điệu ca khúc, tôi đã thích. Nhưng sau 3 năm, qua một loạt bản chỉnh sửa, sản phẩm cuối cùng mới ra đời. Anh ơi có biết đã có giai điệu rất hay. Do đó, việc của tôi là tập trung đưa nền nhạc nâng đỡ cho giai điệu đó. Các khán giả đã quen một Hoaprox luôn đặt drop ở các ca khúc. Nhưng với Anh ơi có biết, tôi không đặt drop, bởi giai điệu của ca khúc đã đủ hay".

"Anh ơi có biết" là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt mới cho cả Hoaprox và Linh Cáo trên thị trường nhạc Việt

MV Anh ơi có biết kể về một câu chuyện ma mị, được phác họa trong giấc mơ của Linh Cáo.

Đây là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt mới cho cả Hoaprox và Linh Cáo trên thị trường nhạc Việt. Sau nhiều năm, Hoaprox mới lại kết hợp với một giọng ca nữ.

Vài năm qua, Hoaprox hoạt động tích cực, nhưng tập trung phát triển sự nghiệp quốc tế. Năm 2020, anh cùng 2 producer quốc tế - Nick Strand và Mio - sản xuất ca khúc With You, lấy cảm hứng từ bản hit tỷ lượt streams Ngẫu hứng. Nam producer liên tục được phát hành nhạc trên hãng đĩa EDM danh tiếng Monstercat, qua đó đưa tên tuổi tiếp cận khán giả quốc tế.

Trang MixMag Asia từng gọi Hoaprox là "Cậu bé vàng của EDM Việt Nam". Những sản phẩm của Hoaprox như Ngẫu hứng, I Can't Find You và With You đều thu hút lượt streams ấn tượng ở các quốc gia trên thế giới.

Cú bắt tay với Linh Cáo đưa Hoaprox trở lại màu sắc âm nhạc gần hơn khán giả Việt. Vẫn là chất EDM chủ đạo, nhưng Hoaprox đã pha trộn nhiều màu sắc âm nhạc khác để gần gũi thị hiếu nghe nhạc của khán giả trong nước.