Nếu 2 trận diễn ra vào chiều tối được coi là khá dễ đoán thì trận đấu đầu tiên giữa Geleximco Thái Bình và Hoá chất Đức Giang lại là tâm điểm khi cả 2 đội đều đang sở hữu cho mình những tay đập rất tốt.

Danh sách thi đấu của Geleximco Thái Bình.

Đương kim Á quân Hoá chất Đức Giang đang được đánh giá "trên cơ" so với đối thủ Geleximco Thái Bình, nhưng bóng chuyền luôn có những bất ngờ không thể đoán trước.

Danh sách thi đấuc của Hoá chất Đức Giang.

Đón xem trận đấu này vào lúc 14h00 hôm nay (17/3) trên kênh ON Sports, ứng dụng ON và ON Plus.

Link trực tiếp bóng chuyền Geleximco Thái Bình vs Hoá chất Đức Giang: