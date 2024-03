Giải bóng chuyền VĐQG 2024 sẽ chính thức trở lại từ ngày 16/03/2024 với những thay đổi rất đáng lưu tâm và hứa hẹn mang đến những trận đấu vô cùng kịch tính và đáng mong chờ. Toàn bộ giải đấu sẽ được trực tiếp trên các kênh ON Sports và ứng dụng ứng dụng ON (vtvcab.vn) ON Plus (onplus.com.vn) của VTVcab.

VFV đã công bố điều lệ thi đấu giải bóng chuyền VĐQG mùa giải 2024, bao gồm đầy đủ những mục quan trọng nhất như đối tượng, điều kiện dự giải; thủ tục, thời gian đăng kí; thời gian, địa điểm thi đấu; thể thức thi đấu; luật, trang phục thi đấu hay kinh phí, khen thưởng kỉ luật…

Thể thức thi đấu mới của Giải bóng chuyền VĐQG 2024. Ảnh chụp màn hình.

Đã có những thay đổi rất quan trọng về thể thức thi đấu của giải đấu. Cụ thể, 9 đội nam và nữ tranh tài tại giải VĐQG sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt, không chia 2 bảng A, B ở giai đoạn 1 và chia lại bảng C, D ở giai đoạn 2 như mùa giải trước.

Các đội được đánh số thứ tự từ 1- 8 dựa vào thành tích ở mùa giải gần nhất, đội được đánh số thứ tự 9 là đội vô địch giải hạng A và giành quyền thăng hạng. Mỗi vòng sẽ có 1 đội không phải thi đấu do bị lẻ số lượng đội, thứ tự các đội không phải thi đấu từ vòng 1- vòng 9 cũng đã được xác định.

Giai đoạn 1 - nội dung nữ (16/3-23/3) sẽ bao gồm các trận từ vòng 1 đến vòng 5, 4 vòng còn lại sẽ được tổ chức ở giai đoạn 2 (9/11-17/11).

Lịch thi đấu Giai đoạn 1 - nội dung nữ diễn ra từ 16/3 - 23/3. Ảnh chụp màn hình.

4 đội top đầu sau khi kết thúc vòng bảng sẽ lọt vào vòng Chung kết. Đội xếp hạng 5 sẽ trụ hạng và khép lại mùa giải, còn 4 đội còn lại sẽ phải thi đấu vòng trụ hạng.

2 đội có điểm số thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A mùa giải sang năm. Ngoài ra, cách tính điểm, xếp hạng, quyền lợi đội chủ nhà và nghĩa vụ của đơn vị đăng cai tương tự như ở mùa giải 2023. Đặc biệt, điều lệ giải đấu cũng chỉ rõ nếu VĐV nào không chấp hành lệnh triệu tập lên tuyển với bất kì lí do nào sẽ bị cấm thi đấu ở mùa giải sang năm.

Giai đoạn 1 - nội dung nữ diễn ra từ ngày 16/3 - 23/3 tại NTĐ Tỉnh Bình Phước với sự tham gia của 9 đội bao gồm: Ninh Bình LPBank, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin Trường tươi Bình Phước, VietinBank, Geleximco Thái Bình, Than Quảng Ninh, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và Hà Nội.

Buổi họp kỹ thuật trước ngày Giải bóng chuyền VĐQG 2024. Ảnh: VTV

Ở giải đấu năm nay, lần đầu tiên VTVcab áp dụng kỹ thuật đồ họa, công nghệ CG (Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) để lên các thông số chi tiết về các vận động viên và đội hình thi đấu. Việc hiển thị đồ họa đội hình thi đấu và thông số VĐV đã rất quen thuộc đối với các giải đấu bóng đá trong nước và nước ngoài, tuy nhiên đây là lần đầu tiên được áp dụng vào việc sản xuất trực tiếp bóng chuyền. Điều này cho thấy VTVcab rất quan tâm, chú trọng đến việc giúp khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung cũng như hình ảnh. Toàn bộ 20 trận đấu của giải sẽ được trực tiếp trên kênh ON Sports, ứng dụng ON và ON Plus của VTVcab vào các khung giờ 14h00, 17h00 và 20h00 từ 16/3 - 23/3/2024.