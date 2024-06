Link trực tiếp bóng đá Slovenia vs Serbia (Link TV360, VTV) Link trực tiếp bóng đá Slovenia vs Serbia (Link TV360, VTV)

Trận đấu giữa Slovenia vs Serbia thuộc lượt trận thứ 2 bảng C EURO 2024 diễn ra vào lúc 20h tối nay. Dân Việt gửi tới quý độc giả link trực tiếp bóng đá Slovenia vs Serbia (Link TV360, VTV)...