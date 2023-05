Link xem trực tiếp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs Diamond Food (Thái Lan)

Đối đầu với CLB Liaoning Donghua tại bán kết, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) gặp vô vàn khó khăn tại set đấu đầu tiên và nhận thất bại với tỷ số 17-25. Sang set thứ 2, cự ly hàng trên và hàng dưới hợp lý hơn đồng thời, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa vào sân chủ công Vi Thị Như Quỳnh và phụ công Nguyễn Thị Trinh nên đội chủ nhà đã giành lại chiến thắng sít sao 25-23, mang về cân bằng. Hai set còn lại, trong đà chiến thắng với tâm lý hưng phấn thì Thanh Thúy cùng các đồng đội chơi bùng nổ và thắng tiếp bằng tỷ số 25-18, 15-16.

Trận chung kết giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vs Diamond Food sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay tại Nhà thi đấu Vĩnh Phúc.

Ở trận bán kết còn lại, đội Diamond Food (Thái Lan) thắng King Whale Taipei (Đài Bắc Trung Hoa) 3-0. Như vậy trận chung kết của giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2023 sẽ là cuộc đối đầu của 2 đại diện Đông Nam Á.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết một giải đấu cấp châu lục. Trong khi đó, đại diện xứ sở chùa vàng cũng lần đầu vào tranh chung kết sau khi giành hạng 4 chung cuộc ở giải đấu năm 2022.

Trận chung kết giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2023 giữa ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) vs Diamond Food (Thái Lan) sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2/5 và được tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube/FanPage/TikTok Trực tiếp bóng chuyền, ứng dụng VTVcab ON, ON Plus.

