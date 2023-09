Những thông tin đáng chú ý

- Ở trận hòa với Olympic Saudi Arabia, Olympic Iran chỉ đăng ký 16 cầu thủ. Theo truyền thông Iran, HLV Reza Enayati mất ít nhất 5 cầu thủ do chấn thương hoặc không thể nhập cảnh hoặc do CLB trong nước không nhả bởi phải thi đấu AFC Champions League. Đây là tổn thất vô cùng to lớn với Olympic Iran. Tuy vậy, họ vẫn đảm bảo được quân số 16 cầu thủ trước cuộc đối đầu với Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam vs Olympic Iran.

- Theo chiều ngược lại, Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ có được đội hình mạnh nhất. Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn có chút lo lắng khi Nhâm Mạnh Dũng bị mắt đỏ trong lúc Phan Tuấn Tài bị đau ở chân. Cả hai không thi đấu ở lượt trận đầu tiên.

- Olympic Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước Olympic Mông Cổ. Tuy nhiên, đây chỉ là chiến thắng để đảm bảo ít nhất đội cũng đứng ở vị trí thứ ba tại bảng B. Còn muốn nuôi hy vọng tự quyết, đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn phải có điểm trước 2 đối thủ sừng sỏ là Olympic Iran và Olympic Saudi Arabia.

- Olympic Việt Nam sẽ tung những quân bài tốt nhất trong trận đấu Olympic Iran. Những cầu thủ quá tuổi như Đỗ Sỹ Huy, Nhâm Mạnh Dũng hay những gương mặt được kỳ vọng khác như Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng… nhiều khả năng là những "vũ khí bí mật" mà HLV Hoàng Anh Tuấn đang kỳ vọng sẽ làm "sát thương" Olympic Iran.

Link xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Iran