Lộ ảnh và thông số ban đầu Hyundai Tucson 2022 đang đăng kiểm tại Việt Nam

Năm 2021, TC Motor đang tung ra rất nhiều sản phẩm mới như Hyundai Accent, Santa Fe… và tới đây dự kiến sẽ là Kona, Elantra, đặc biệt Hyundai Tucson 2022 với sự thay đổi mạnh mẽ.



Hyundai Tucson 2022 lộ diện hình ảnh và thông số

Hyundai Tucson 2022 với nhiều cải tiến. Ảnh Nguyen Thao.

Mới đây, một số hình ảnh Hyundai Tucson lộ diện ở Việt Nam đã xuất hiện trên mạng xã hội. Những hình ảnh về Tucson All New được cho là đang trong quá trình đăng kiểm khiến nhiều người tò mò.

Mặc dù đã xuất hiện, nhưng đơn vị phân phối Hyundai Tucson là TC Motor chưa xác nhận thông tin trên và cho rằng chưa có kế hoạch mở bán thế hệ mới.

Theo giấy chứng nhận hồ sơ đăng ký, Tucson được cấp vào ngày 18/10/2021 và tên doanh nghiệp chính là đơn vị phân phối thương hiệu xe Hyundai tại Việt Nam.

Thông số xe Hyundai Tucson 2022. Ảnh Nguyen Thao.

Cụ thể, Hyundai Tucson 2022 được đăng ký với 4 phiên bản gồm động cơ xăng 2.0L, một phiên bản động cơ dầu tăng áp 2.0L và động cơ xăng tăng áp 1.6L. Với những thông số động cơ trên, Tucson sẽ giống hệt đời cũ đang bán.

Tuy nhiên, dù dung tích động cơ giống đời cũ, nhưng mức tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Tucson đã khác. Từ đó, có thể suy đoán Hyundai Tucson 2022 sẽ sử dụng động cơ mới.

Với bản máy xăng, Hyundai Tucson 2022 có mức tiêu thụ nhiên liệu 8,1L/100km đường kết hợp, 11L/100km đường đô thị và 6,5L/100km đường cao tốc. Trong khi đó bản máy dầu của Hyundai Tucson 2022 tiêu hao 6,3L/100km đường hỗn hợp, 7,7L/100km đường nội đô và 5,4L/100km đường cao tốc.

Đáng chú ý, Hyundai Tucson 1.6L Turbo lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động bốn bánh. Đây sẽ là cải tiến đáng giá của mẫu Crossover này so với các đối thủ cùng phân khúc đang bán ở việt Nam.

Hyundai Tucson 2022 với thiết kế mới. Ảnh Nguyen Thao.

Ở thị trường quốc tế, Hyundai Tucson All New có kích thước tăng so với đời cũ đang bán ở nước ta. Theo đó, chiều dài tổng thể đạt 4.501mm, tăng 20mm, chiều rộng tăng 15mm, chiều cao tăng 5mm. Cùng với đó, chiều dài cơ sở xe tăng 10mm đạt 2.680mm.

Hyundai Tucson 2022 là chiếc xe sở hữu ngoại hình ấn tượng, trẻ trung với phần đầu là lưới tản nhiệt họa tiết hình khối kết hợp đèn định vị ban ngày giống thiết kế. Đèn pha của xe đặt thấp với công nghệ LED sẽ là chi tiết mới giống Santa Fe trước đây.

Nội thất xe Hyundai Tucson 2022. Ảnh Nguyen Thao.

Nội thất của Hyundai Tucson 2022 mang hơi hướng tương lai với thiết kế hình cánh cung giúp tạo hiệu ứng mở rộng. Xe dùng vô-lăng mới, cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí mới.

Những thay đổi trên khiến Hyundai Tucson 2022 được mong chờ khi về Việt Nam để kế nhiệm bản hiện tại. Nhằm dọn đường cho thế hệ mới, Tucson hiện đang được các đại lý xả kho với mức ưu đãi vài chục triệu đồng.