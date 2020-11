Lộ bảng giá xe Honda CR-V 2021 về Việt Nam

Ngoài việc mang đến cho người dùng một mẫu SUV 7 chỗ thực dụng, Honda CR-V 2021 tiến thêm một bước trở thành mẫu SUV đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ điện Hybrid.

Giá xe Honda CR-V 2021

Hiện tại, giá xe Honda CR-V 2021 tại Australia có mức giá khởi điểm chỉ từ 21.700 - 33.900 USD. Nếu về Việt Nam, CR-V 2021 sẽ đắt gấp đôi, tức là khoảng 42.400 - 47.200 USD.

Giá xe Honda CR-V 2021 được hãng công bố như sau:

Tên xe (phiên bản) Giá niêm yết Honda CR-V 2021 Honda CR-V 1.5E 998 Honda CR-V 1.5G 1,048 Honda CR-V 1.5L 1,118

Đơn vị tính: Triệu đồng

Lưu ý: Bảng giá xe Honda CR-V 2021 trên chỉ mang tính chất tham khảo, khuyến khích người mua đến các đại lý, showroom của Honda trên toàn quốc để nhận được mức giá tốt nhất.

Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2021

Thông số kỹ thuật Honda CR-V 2021 (facelift) Số chỗ ngồi 7 chỗ Kiểu xe Crossover/SUV Kích thước tổng thể DxRxC 4584 x 1855 x 1679 mm Chiều dài cơ sở 2660 mm Động cơ Tăng áp 1.5L và động cơ điện Hybrid Công suất tối đa 190-212 mã lực Hộp số Vô cấp CVT Hệ dẫn động Cầu trước hoặc 4 bánh AWD Treo trước/sau MacPherson/liên kết đa điểm Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Khoảng sáng gầm xe 198 Cỡ mâm 17-19 inch Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5.3L/100 km (bản Hybrid)

Honda CR-V 2021 khi nào về Việt Nam?

Hiện tại, mẫu Honda CR-V 2021 đã ra mắt tại Australia và phiên bản này sẽ cập bến Việt Nam vào khoảng cuối tháng 11/2020 hoặc giữa tháng 12/2020.





Ở bản nâng cấp lần này, Honda CR-V facelift sẽ có nhiều thay đổi đánh mạnh vào công nghệ, trang bị an toàn và thay đổi một số chi tiết ngoại thất để xe được bắt mắt hơn.

Ngoại thất Honda CR-V 2021: Khí chất dẫn đầu

Nâng cấp lần này Honda CR-V 2021 sẽ thay đổi một số chi tiết ngoại thất so với bản tiền nhiệm, xe không còn theo đuổi thiết kế mượt mà, lịch lãm nữa mà thay vào đó là các đường gân dập nổi mạnh mẽ, thể hiện tính thực dụng của một chiếc SUV 7 chỗ thực thụ.

Đầu xe Honda CR-V 2021

Đầu xe Honda CR-V 2021 là chi tiết đầu tiên được thay đổi, bộ lưới tản nhiệt vẫn theo đuổi ngôn ngữ thiết kế truyền thống nhưng đã được tinh chỉnh, mạ crom giúp phần đầu xe sáng sủa hơn. Đầu xe nở nang hơn so với bản tiện nhiệm và có xu hướng bo tròn ôm trọn thân xe.

Cụ thể, lưới tản nhiệt Honda CR-V mới được tinh chỉnh lại để phù hợp hơn với tổng thể, các chi tiết hở ở phiên bản trước đã được Honda nẹp crom để tăng tính hiện đại và sang trọng. Trung tâm đầu xe vẫn là logo Honda quen thuộc, cụm đèn pha của xe được nối tiếp bởi một dải crom bắt đầu từ logo và ôm trọn cả cụm đèn pha rất ấn tượng.

Về trang bị, cụm đèn pha "pha lê" mới được bổ sung công nghệ hiện đại nhất, đèn pha của xe là đèn pha LED tích hợp khả năng bật/tắt tự động theo cảm biến cũng như điều chỉnh góc sáng phù hợp với hướng lái của tài xế. Đèn chạy ban ngày là dải LED DRL nâng cao tính thẩm mỹ. Phía dưới đèn sương mù được tích hợp 10 bóng LED, ở bản tiêu chuẩn là bóng tròn thông thường.

Cảng dưới của Honda CR-V 2021 cũng được mở rộng sang hai bên để tăng tính thực dụng cho khoan nội thất. Phần cảng dưới tách biệt được ốp nhựa và bổ sung một dải crom vô cùng hầm hố.

Thân xe Honda CR-V 2021

Thân xe Honda CR-V 2021

Thân xe Honda CR-V 2021 đã không còn mượt mà, lịch lãm như ở bản tiền nhiệm mà thay vào đó là dáng vẻ thể thao, cơ bắp đúng chất SUV.

Cột A của xe được được kéo về phía sau làm lộ ra những đường khí động học tăng tính thẩm mỹ cho xe, phần nóc xe đổ dồn về phía sau làm tăng tính thể thao cho CR-V 2021.

Nhìn từ hông xe, bạn có thể nhìn ra được những chi tiết cơ bắp nhô ra bên ngoài ở phần đầu xe và đuôi xe, cụm đèn hậu ôm sâu vào thân xe cũng giúp xe hiện đại hơn về mặt thiết kế.

Bộ lazang "hoa 5 cánh" của Honda CR-V 2021 gỡ gạc lại một chút chi tiết thanh lịch, hiện đại, tuy nhiên có vẽ kích thước lazang 18 inch này nhìn khá nhỏ so với thân hình đồ sộ của xe, nhất là hai bánh sau do phần đuôi xe hơi nhô lên một chút.

Về trang bị, CR-V 2021 mang đến cho người dùng cặp gương chỉnh/gập điện, tích hợp luôn cả đèn báo rẽ LED. Tay nắm cửa trước tích hợp khả năng mở bằng cảm biến vô cùng hiện đại. Màu gương và tay nắm trùng với màu thân xe để tạo tính đồng nhất cho thiết kế.

Đuôi xe Honda CR-V 2021

Đuôi xe Honda CR-V 2021

Nửa trên đuôi xe Honda CR-V 2021 cũng vô cùng mới mẻ với các chi tiết được đổi mới. Cụm đèn hậu "3 chấu" lấn sang thân xe một chút và mở rộng sang hai bên giúp cho đuôi xe bề thế và vạm vỡ hơn rất nhiều.

Phía dưới kính sau vẫn là một thanh ngang mạ crom, có logo ở giữa quen thuộc. Nhìn lên một chút nữa bạn sẽ thấy cánh lướt gió có tác dụng che khuyết điểm "lưng gù" do bị người dùng phản ánh quá nhiều, dưới cánh lướt gió là đèn phanh được dời lên cao.

Nửa dưới đuôi xe CR-V 2021 vẫn là phần cản xe nhựa được bao bọc bởi 2 dải crom, phía trong là đèn phản quang. Nhìn xuống chút nữa bạn sẽ thấy hai ống xả Elip mạ crom thể thao của mẫu SUV mới này.

Về trang bị, Honda CR-V 2021 trang bị cho đuôi xe cụm đèn hậu chạy LED, đèn phanh ở trên cao.

Honda CR-V 2021 có mấy màu?

Honda CR-V 2021 phiên bản nâng cấp sẽ có 7 màu, bổ sung 2 màu so với bản tiền nhiệm bao gồm: màu trắng, đen, xanh đậm, titan, ghi/bạc. Hai màu sắc bổ sung là màu đỏ ánh kim và màu xanh dương ánh kim.

Nội thất Honda CR-V 2021: nâng tầm không gian

Thực tế ở lần nâng cấp này, khoang nội thất của Honda CR-V 2021 mới là điểm được nâng cấp nhiều nhất, hầu như là "đập đi, xây lại" toàn bộ các chi tiết bên trong khoang cabin mà theo Honda gọi thì đây là cách mà họ "nâng tầm không gian, đánh thức mọi cảm giác".

Khoang lái, taplo và vô lăng

Khoang lái Honda CR-V 2021

Khoang lái Honda CR-V 2021 vô cùng rộng rãi, dư sức để lái xe có thể xoay sở về thực hiện các thao tác điều khiển xe phức tạp nhất. Thiết kế bảng taplo mới của Honda CR-V 2021 cũng vô cùng hiện đại và tinh tế. Vẫn là cách sử dụng kiểu thiết kế đối xứng nhưng Honda đã vận dụng khá nhiều chi tiết ốp gỗ, hợp kim trên taplo.

Trung tâm điều khiển của Honda CR-V 2021 chúng ta sẽ có một màn hình cảm ứng dạng nổi, phía dưới là cần số được cách điệu hiện đại, nâng cao tính thẩm mỹ cho khoang lái và tạo cảm giác phấn khích cho tài xế.

Vô lăng Honda CR-V 2021

Vô lăng trên Honda CR-V 2021 là vô lăng 3 chấu bọc da vô cùng thể thao, để tăng thêm tính thực dụng Honda bố trí thêm nút bấm quen thuộc trên vô lăng để lái xe có thể điều khiển trong lúc điều khiển xe, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số Digital hiện đại, sắc nét và rất dễ quan sát.

Tính tiện dụng của xe còn thể hiện qua hai hóc đựng nước uống, một cho lái xe và một cho người ngồi ở ghế phụ.

Khoang hành khách, ghế ngồi

Khoang hành khách Honda CR-V 2021

Khoang hành khách của Honda CR-V 2021 vô cùng rộng rãi, ở phiên bản nâng cấp lần này trục cơ sở được giữ nguyên với 2660mm do kích thước này đã quá rộng rãi rồi. Bên cạnh đó chiều rộng cơ sở của xe cũng sở hữu con số ấn tượng 1601/1617. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi di chuyển trên Honda CR-V 2021.

Khoảng cách để chân ở phía sau cũng được tính toán rất hợp lý, bạn có thể tìm được tư thế ngồi hợp lý, hạn chế tối đa cảm giác mệt mỏi khi ngồi xe. Nếu chỉ di chuyển ở cự ly ngắn thì có lẽ Honda CR-V 2021 là mẫu xe 5+2 mang đến không gian ghế ngồi tốt nhất cho cả 7 người, điều mà rất ít mẫu xe nào trong phân khúc làm được.

Về ghế ngồi, Honda CR-V 2021 sở hữu cho mình bộ ghế ngồi tương tự như bộ ghế Magic Seat mà người đàn em Honda Jazz đang sở hữu, ghế ngồi này được bọc da sang trọng và có các chế độ thực dụng mà hiếm có mẫu xe nào đáp ứng được.

Tóm gọn lại, về khoảng không gian bạn hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối khi sở hữu Honda CR-V 2021, còn lại là tiện ích và hệ thống an toàn hãy cùng tìm hiểu.

Tiện nghi trên Honda CR-V 2021

Trang bị tiện ích Honda CR-V 2021

Ở phiên bản nâng cấp mới nhất của mình, Honda CR-V 2021 mang đến cho khách hàng của mình rất nhiều trang bị hiện dại của hãng và hứa hẹn sẽ thay đổi cái nhìn của người dùng về công nghệ trên những mẫu SUV như CR-V 2021.

Đầu tiên phải kể đến chiếc ghế lái vô cùng quyền năng, Honda cho biết, ghế lái trên CR-V 2021 sẽ được tích hợp tính năng chỉnh điện lên đến 8 hướng, đồng thời có thêm chức năng bơm lưng 4 hướng vô cùng tiện nghi.

Đối diện với người lái là chiếc vô lăng 3 chấu thể thao, có thể điều chỉnh 4 hướng và bổ sung nút bấm tiện dụng, phía sau là màn hình kỹ thuật số digital sắc nét.

Phía dưới trung tâm điều khiển là phanh tay điện tử tích hợp chức năng phanh tự động giúp lái xe có thời gian thả lỏng khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe trên cầu, ngước lên trên là màn hình cảm ứng dạng nổi 7 inch tích hợp công nghệ IPS cho cái nhìn sắc nét và rõ ràng nhất.

Sạc không dây trên Honda CR-V 2021

Honda CR-V 2021 còn có dàn lạnh 2 vùng độc lập điều chỉnh thông qua màn hình cảm ứng, hai hàng ghế phía sau cũng không bị bỏ quên khi Honda đã trang bị 2 cửa gió điều hòa riêng biệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở cửa sổ trời Panorama ở trên để tận dụng thêm không khí trong lành ở bên ngoài.

Bên cạnh đó, xe còn trang bị một số công nghệ hiện đại sau:

Cruise Control

Lẫy chuyển số

Đàm thoại rảnh tay

Quay số nhanh bằng giọng nói

Chìa khóa thông minh

Khởi động bằng nút bấm

Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu

Kết nối Apple CarPlay và Android Auto

Dàn âm thanh 8 loa sống động

Gương chiếu hậu chống chói

Sạc không dây

Cốp xe chỉnh điện

Thật sự là ở lần nâng cấp này, Honda CR-V 2021 đã chiều lòng khách hàng của mình hết mình với vô vàn công nghệ hiện đại được tích hợp trên xe, bạn có cảm thấy choáng ngợp không?

Tính năng an toàn trên Honda CR-V 2021

Honda Sensing

Tính năng an toàn trên Honda CR-V 2021 cũng phong phú không kém gì so với tiện nghi trên xe, cụ thể như sau:

Chống bó cứng phanh ABS

Hỗ trợ đánh lái tự động AHA

Kiểm soát lực kéo TCS

Cảm biến lùi

Gạt mưa tự động

Khóa cửa tự động

Cảnh báo thắt dây an toàn bằng âm thanh

Báo phanh khẩn cấp ESS

Phanh khẩn cấp BA

Phân bổ lực phanh điện tử EBD

2 - 6 túi khí

Hỗ trợ quan sát làn đường

Khung xe tương thích ACE

Khởi hành ngang dốc HSA

Ổn định thân xe

Cảm biến áp suất lốp

Bộ ghế trẻ em

Với hàng tá trang bị an toàn này, Honda CR-V 2021 xứng đáng là một mẫu SUV gia đình khi đảm bảo tốt tính an toàn khi di chuyển. Bên cạnh đó, Honda CR-V 2021 còn mang đến công nghệ an toàn Honda Sensing vô cùng xịn xò, hỗ trợ an toàn tối đa cho lái xe có thể thoải mái vi vu trên suốt cuộc hành trình của mình.

Động cơ Honda CR-V 2021

Honda CR-V 2021 bảng Hybrid

Tất cả các phiên bản của Honda CR-V 2021 đều sử dụng chung một hệ động cơ tăng áp 1.5L DOHC VTEC TURBO 4 xy lanh, 16 van, cho công suất tối đa lên đến 188 mã lực và momen xoắn cực đại 240Nm đi kèm là hộp số vô cấp CVT.

Theo một số thông tin thì lần ra mắt này, Honda CR-V 2021 sẽ bổ sung thêm một bản Hybrid cho công suất lên đến 212 mã lực và tiến thêm một bước trở thành mẫu SUV đầu tiên trên thế giới sử dụng động cơ điện, thực hư thế nào chúng ta cùng chờ đợi ngày mở bán của Honda.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda CR-V 2021

Honda đưa ra bảng tiêu hao nhiên liệu của Honda CR-V 2021 như sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp 6,9 ( lít / 100 km ) Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản 8,9 ( lít / 100 km ) Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ 5,7 ( lít / 100 km ) Dung tích thùng nhiên liệu 57 lít

Cảm giác lái Honda CR-V 2021

Cảm giác lái Honda CR-V 2021

Tại Australia, nhiều người dùng phản hồi rất tích cực rằng khả năng vận hành của CR-V 2021 rất tốt, khả năng xử lý tốt, đánh lái chính xác, di chuyển mượt mà các chi tiết như khung gầm, cách âm, hệ thống treo hoạt động khá chuẩn mang đến cảm giác lái vô cùng phấn khích cho người dùng.