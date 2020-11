Tư vấn: Xe Mercedes C200 cũ "ăn xăng" ra sao, chi phí "nuôi" thế nào?

Xe Mercedes C200 có tốn xăng không?

Nhược điểm lớn nhất của Mercedes C200 cũ là chi phí sử dụng cao. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người "ái ngại" trước những chiếc xe sang hấp dẫn này. Nhưng chỉ cao khi so với xe phổ thông, còn nếu so với xe sang thì chi phí vận hành C200 ở mức "bình dân" nhất.

Mercedes C200 cũ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm xe sang

Không ít ý kiến than phiền xe Mercedes C200 nói riêng và dòng C Class nói chung có mức tiêu hao nhiên liệu khá cao. Tuy nhiên thực tế điều này chưa hẳn đúng. Bởi đa phần những người cho rằng xe Mercedes C200 hao xăng là do so sánh với các mẫu xe phổ thông.

Sự so sánh này khá khập khiễng vì xe Mercedes C200 vốn trang bị khối động cơ cho hiệu suất cao hơn thì mức tiêu thụ xăng nhiều hơn vốn là điều dễ hiểu. Với khoản xăng chênh lệch, người dùng có được trải nghiệm xe mạnh mẽ hơn cũng xứng đáng.





Chi phí nuôi C200 bao nhiêu?

Trả lời: Không ít lời đồn nuôi xe Đức một năm tốn đến vài trăm triệu. Tuy nhiên thực tế ngoại trừ tiền xăng, chi phí bảo dưỡng Mercedes C200 trung bình chỉ từ 10 – 20 triệu đồng/năm, hầu như không vượt quá 20 triệu. Nếu chăm sóc xe càng kỹ thì xe sẽ càng lành hơn, ít hư hỏng, từ đó cũng giúp tiết kiệm được các chi phí thay thế những bộ phận tốn kém.

Nên mua C200 cũ hay Mazda 6 mới?

Mazda 6 là xe sedan hạng D phổ thông, có giá xe mới dao động từ 889 triệu đến 1,049 tỷ đồng. Cùng tầm tiền này nếu mua C200 cũ có thể chọn đời 2015 – 2016.

Mazda 6 có ưu điểm giá xe hợp lý, thiết kế bắt mắt, trang bị hiện đại, trải nghiệm lái mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu so sánh Mazda 6 và Mercedes C200 thì trải nghiệm mà mẫu xe hạng sang đến từ Đức đem đến vẫn có một tầm cao khác biệt hơn.

Mặt khác Mercedes C200 2015 – 2016 hiện vẫn chưa quá cũ. Đời này đã chuyển sang thế hệ thứ 4, đến 2020 không có nhiều sự khác biệt. Dòng C C200 cũ nói chung được đánh giá bền bỉ và lành tính. Do đó nếu thích thú và muốn trải nghiệm xe hạng sang, không quá quan trọng xe cũ – xe mới thì Mercedes C200 cũ rất đáng để tham khảo.