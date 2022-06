Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra vào 2 ngày 7 và 8/7. Tuy nhiên, trong khi giáo viên đang thực hiện công tác chấm thi thì thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên môn Sinh học tại Hà Nội đã chỉ ra buổi tổng ôn đêm cuối trước ngày thi cho thí sinh khóa VIP của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh giống đến 80% đề thi thật do Bộ GDĐT công bố.

Thầy Hiền chỉ ra bài ôn tập của thầy Nghệ giống 80% đề thi. Ảnh: FBNV

Sau đó, tổ công tác liên ngành của Bộ GDĐT và Bộ Công an đã vào cuộc điều tra từ tháng 8/2021 đưa ra kết luận trong tổng số 40 câu hỏi của từng mã đề duyệt chốt có 37 câu trùng (chiếm 92,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ.

Ngày 10/6, Bộ Công an cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My (SN 1963, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (SN 1949, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ việc vẫn đang khiến dư luận xôn xao khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đang đến gần.

Ngày 22/5 vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã làm rõ nguyên nhân vụ lộ đề thi môn Văn và Giáo dục Công dân của khối lớp 8 tại Trường THCS Phú Long (phường Lái Thiêu), đồng thời yêu cầu hiệu trưởng trường này báo cáo vụ việc.

Trường THCS Phú Long, nơi xảy ra vụ lộ đề thi khiến hàng trăm học sinh lớp 8 phải thi lại. Ảnh: V.D

Trước đó, vào ngày 16/5, hàng trăm học sinh khối lớp 8 của Trường THCS Phú Long thi học kỳ 2 môn Văn và Giáo dục Công dân tại trường. Sau khi hết giờ làm bài, học sinh phát hiện nội dung đề thi giống hoàn toàn với nội dung của một nhóm học sinh đã gửi cho nhau tham khảo trước khi thi.

Vụ việc lộ đề thi được xác định xuất phát từ một học sinh lớp 8 đang học tại trường, là con của thầy hiệu trưởng Trường THCS Phú Long.

Theo báo cáo ban đầu của Hiệu trưởng Trường THCS Phú Long, trong quá trình làm việc, thầy hiệu trưởng đăng nhập vào email có chứa đề thi nhưng sau đó quên thoát ra khi không sử dụng máy tính.

Lúc này, người con của thầy hiệu trưởng đang học lớp 8 tại trường đã vô tình thấy và chụp hình lại phần tự luận của đề thi môn Văn và Giáo dục Công dân rồi gửi cho 2 người bạn thân học chung lớp tham khảo.

Về phương án xử lý sự cố, sau khi nắm thông tin về vụ việc lộ đề thi, nhà trường thống nhất thông báo hủy 2 bài thi này và tổ chức thi lại để cho có sự công bằng cho tất cả học sinh.

Quảng Bình: Lọt đề thi Toán tốt nghiệp THPT



Cũng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, mạng xã hội tối 7/7/2021 xôn xao việc tài khoản tên là T.G nghi làm "lộ" đề thi Toán trong giờ làm bài thi. Cụ thể, vào khoảng 15h59 ngày 7/7 (khi vẫn trong thời gian thí sinh làm bài thi), tài khoản này đăng một hình ảnh được cho là đề thi môn Toán kèm bình luận: "Giải giùm bé nhà em câu 36, 38, 40, 41 với ạ. Gấp ạ".

Hình ảnh này được cho là đặt trên bàn phòng thi, còn nguyên số báo danh lẫn phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh...

Thí sinh dự thi tại điểm thi đặt tại Trường THPT Lệ Thuỷ, Quảng Bình đã chụp đề Toán gửi ra ngoài. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT cho biết: "Trong buổi thi môn Toán chiều ngày 7/7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đề thi bị "lọt" ra ngoài. Ngay sau đó, Bộ GDĐT đã cùng Bộ Công an vào cuộc quyết liệt điều tra. Ngày 8/7, Bộ xác định được đây là một thí sinh ở điểm thi THPT Lệ Thủy, Quảng Bình. Em này đã mang điện thoại vào phòng thi chụp ảnh ra ngoài".

Ông Trinh nhấn mạnh, đây không phải là lộ đề thi mà là lọt đề thi vì qua điều tra, thời gian thu bài là 16h thì đề thi xuất hiện trên mạng xã hội lúc 15h55.

Giáo viên chụp đề thi gửi ra cho đồng nghiệp

Ngày 7/6/2018, kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên của Hà Nội đã diễn ra tuy nhiên, ở cả hai môn thi là Ngữ Văn và Toán đều để lọt đề thi ra ngoài.

Sau đó, Sở GDĐT Hà Nội lập tức tiến hành thông tin về sự cố và cho rằng đó là hiện tượng để lọt đề thi ra ngoài do công nghệ cao. Qua xác minh cho thấy, thầy Nông Hoàng Phúc, giáo viên trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội), cán bộ coi thi số 2 mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội.

Cán bộ coi thi này đã khai nhận hành vi của mình và nhận là có chụp cả đề thi môn Ngữ văn vào buổi thi sáng 7/6/2018.

Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình

Vụ gian lận thi cử 2018 là vụ sai phạm trong công tác tổ chức, chấm thi ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Vụ việc liên quan đến hàng loạt bài thi của thí sinh được nâng điểm ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Trong quá trình điều tra, 11 cán bộ ngành giáo dục bị bắt tạm giam. Có tới 347 bài thi đã bị can thiệp điểm.

Vụ gian lận này được cho là nghiêm trọng nhất từ xưa đến nay, sau nhiều năm Bộ GDĐT tổ chức các kỳ thi tuyển sinh và THPT quốc gia.

Cụ thể, ngày 11/7/2018, kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2018 chính thức được công bố và phát hiện dấu hiệu bất thường ở Hà Giang. Ngày 12/7/2018, Bộ GDĐT yêu cầu tỉnh Hà Giang rà soát toàn bộ quy trình thi cử và báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo thi quốc gia. Kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu nâng kết quả điểm thi của thí sinh ở bài thi trắc nghiệm. Có thí sinh đang từ điểm liệt (0,75; 1 điểm) đã được sửa điểm thành 9, 9.75.

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định. Có thí sinh đang nằm trong top thí sinh có điểm cao nhất nước, khi chấm thẩm định thì thấy điểm thật chỉ ở mức trung bình.

Sau đó, các tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình cũng xác định có dấu hiệu bất thường trong điểm thi.

Khánh Hòa: Lộ đề Toán do thầy giáo

Tại Khánh Hòa cũng từng xảy ra việc lộ đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 12. Cụ thể, vào trưa 29/12/2017, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng đề Toán sắp thi bị lộ trước buổi kiểm tra. Do đó, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa đã cho dừng kiểm tra môn Toán và các môn còn lại.

Qua điều tra phát hiện, giáo viên Lê Thái T. - Trường THPT Đại Việt được giao nhiệm vụ in sao đề kiểm tra môn Toán - đã mang đề ra ngoài photo.

Quá trình photo đề kiểm tra, giáo viên này lén photo thêm 1 bản, sau đó cho một học sinh mà giáo viên dạy kèm biết trước. Đến ngày 5-6/1/2018, Sở GDĐT đã tổ chức thi lại tất cả các môn cho học sinh lớp 12 trên địa bàn.

Gian lận thi cử trường Đồi Ngô: 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên bị kỷ luật

Ngày 5/6/2012, trên mạng internet xuất hiện đoạn clip thể hiện gian lận thi cử được cho là quay tại phòng thi môn hóa học của Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô chiều 2/6.

Những ngày sau đó, liên tiếp xuất hiện thêm nhiều clip thể hiện rõ ràng gian lận thi cử có sự tiếp tay đắc lực của nhiều cán bộ coi thi. Sau khi cơ quan báo chí vào cuộc phanh phui vụ việc, Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra vụ việc. Cơ quan công an cũng đã nhập cuộc.

Anh D.T.N, người cung cấp những clip gian lận thi cử cho biết, những clip đó do hai thí sinh dùng bút gắn camera ghi lại.

Một trong những hình ảnh được quay lại trong vụ gian lận thi cử ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô. Ảnh cắt từ clip

Sau 2 tháng điều tra, Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang đã công bố kết quả thanh tra và mức đề nghị kỷ luật những người liên quan đến gian lận thi cử. Theo đó, đã có quyết định kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên do dính líu đến vụ gian lận thi cử ở Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô.

Những cán bộ, giáo viên, nhân viên trên làm việc tại các trường: THPT Lý Thường Kiệt (H.Việt Yên), THPT Lục Ngạn 2, TPHT Lục Ngạn 4 (H.Lục Ngạn); TPHT Sơn Động 2 (H.Sơn Động) và THPT dân lập Đồi Ngô (H.Lục Nam).

Clip “loạn thi” ở THPT Đồi Ngô (Bắc Giang)

"Sự kiện ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người. Thí sinh quay phim giám thị vi phạm quy chế thi là chuyện chưa từng có. Đây là chuyện rất đáng buồn và là chuông cảnh tỉnh sự tha hóa của hệ thống giáo dục. Chúng ta hãy khoan quy trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức mà hãy xét đến suốt quá trình giảng dạy, thi cử, ít được coi trọng", GS Ngô Bảo Châu nói về vụ việc.