Lộ diện người chối tội, nhận vơ người thân trong vụ đấu giá liên quan vợ Đường Nhuệ

Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản nhận vơ điều gì?



Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ án. Trong số 5 bị can, có Nguyễn Thị Dương (vợ Đường Nhuệ, Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương).

Trong vụ án này, hành vi của Dương vừa là nguyên nhân, vừa là điều kiện để các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lô số 9, khu dân cư phường Bồ Xuyên (TP.Thái Bình) diễn ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, người trúng giá là anh Vũ Thành Đạt (SN 1995, TP.Thái Bình).

Tuy không có vụ lợi nhưng các bị can Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Vũ Gia Thành (Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình) và 1 người nữa đã vì động cơ cá nhân khác, cố ý làm trái công vụ.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Phạm Văn Hiệp không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các bị can đã thay đổi kết quả trúng đấu giá đất sang cho bà Nguyễn Thị H (Quỳnh Phụ, Thái Bình), gây thiệt hại cho anh Đạt, thiệt hại do khắc phục hậu quả sau này, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Trong số các bị can, theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, bị can Hiệp không thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Người này chỉ khai nhận tội trong buổi làm việc đầu tiên.

Song với tài liệu, chứng cứ thu được, đủ căn cứ xác định tại cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, Hiệp không trong thành phần, nhưng thường xuyên có mặt, biết bà H không phải là người trúng đấu giá lô đất số 9.

Khi được vợ Đường Nhuệ nhờ thay đổi kết quả trúng đấu giá, Hiệp đã nhận bà H là người nhà, lấy lý do đó để tác động những người có trách nhiệm tổ chức cuộc đấu giá đồng ý.

Thực tế bà H không có quan hệ gì với Hiệp. Sau đó bị can Hiệp đã ký thông báo kết quả công nhận người trúng giá lô đất số 9 là bà Nguyễn Thị H.

Với bị can Vũ Gia Thành, người này được giao tổ chức, các bị can khác như Dũng và 1 người nữa được giao giám sát cuộc đấu giá, vì nể nang bị can Hiệp, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật đấu giá tài sản, thống nhất thay đổi người trúng đấu giá từ anh Đạt sang bà H.

Với vợ Đường Nhuệ, nữ bị can này biết anh Đạt là người trúng đấu giá, biết phiếu trả giá của bà H không hợp lệ, đã được bị can Thành giải thích rõ, song vì muốn đấu bằng được lô đất này, Dương đã nhờ các bị can khác giúp về thủ tục.

Dương còn đe doạ, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho các bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Thực hư việc vợ chồng Đường Nhuệ đe doạ bị can

Giai đoạn điều tra, xác minh ban đầu thì Hiệp khai nhận trong cuộc đấu giá ngày 20/12/2019, vì bị vợ chồng Đường Nhuệ đến đe doạ nên bị can này đã đồng ý thay đổi kết quả trúng thầu giá lô đất số 9.

Qua xác minh, Công an tỉnh Thái Bình nhận thấy thời gian liền trước, trong và sau khi tổ chức cuộc đấu giá lô đất số 9, vợ chồng Đường Nhuệ không hề đe doạ, ép buộc gì với Hiệp.

Cơ quan điều tra xác định không có chuyện vợ chồng Đường Nhuệ đe doạ, ép buộc nên bị can Hiệp phải đồng ý thay đổi kết quả trúng đấu giá của anh Đạt sang cho bà H. (Ảnh minh hoạ)

Tại cuộc đấu giá chỉ có Dương nhờ bị can Hiệp thay đổi kết quả cho bà H trúng đấu giá.

Ngoài ra, theo kết luận điều tra, Hiệp còn trình bày trước đây gia đình Hiệp nhiều lần bị vợ chồng Đường Nhuệ uy hiếp, đe doạ bắt cóc con cái, đánh ghen xịt hơi cay vào mặt vợ…

Vợ bị can Hiệp cũng có đơn trình bày về nội dung này với cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Thái Bình đã làm việc với Công an TP.Thái Bình, được đơn vị này cho biết thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, Hiệp có gửi đơn cho Công an tỉnh và Công an TP.Thái Bình, tố cáo việc gia đình bị đối tượng đe doạ bắt cóc con gái, xịt hơi cay vào mặt vợ, nhắn tin đe doạ.

Công an tỉnh và Công an TP.Thái Bình đã xác minh, thấy có các sự việc này, nhưng không xác định được đối tượng đe doạ, không rõ lý do bị đe doạ, các nội dung đe doạ không liên quan gì đến đấu giá quyền sử dụng đất, thời điểm này, Hiệp không có nghi vấn gì cho vợ chồng Đường Nhuệ.

Ở một diễn biến khác, theo kết luận điều tra, về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vợ Đường Nhuệ được Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng 2 bằng khen.

Bằng khen này khen Dương đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, nhiệm kỳ 2011 – 2016 và năm 2018.

Tình tiết này, có thể được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với bị can này.