Vợ Đường Nhuệ dùng đồ giống vòng đeo đầu của võ sĩ Muay Thái đánh nạn nhân

Công an tỉnh Thái Bình vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố vợ chồng Đường Nhuệ cùng nhiều đàn em trong vụ đánh nhân viên xe khách ngay tại nhà Đường.



Theo kết luận, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình) với chị Trần Việt Vân (SN 1985, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) trong việc gửi, nhận tài liệu từ Thái Bình đến Hà Nội, Đường Nhuệ, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) không có mâu thuẫn với anh Ngọc Anh và cũng không được nhờ giải quyết giúp mâu thuẫn nhưng Đường vẫn cố tình yêu cầu nạn nhân về nhà.

Tại số nhà 366 Lê Quý Đôn (nhà của vợ chồng Đường Nhuệ), Đường cùng vợ thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hoà, Phạm Ngọc Quý tạo lý do để đánh anh Ngọc Anh.

Dương đã trực tiếp dùng tay đánh nạn nhân, cầm một dây vải dạng vòng đeo màu đỏ - trắng vụt vào mặt anh Ngọc Anh.

Tang vật kiểu vòng đeo trên đầu của các võ sĩ Muay Thái này sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Đường khi khám xét.

Vợ chồng Đường Nhuệ mặc dù không được nhờ để giải quyết giúp mâu thuẫn nhưng vẫn yêu cầu nạn nhân Ngọc Anh đến nhà, sau đó đánh anh này đến thương tích 14%.

Mặc dù đã được mọi người can ngăn nhưng các đối tượng vẫn nhiều lần đánh nạn nhân, khiến nạn nhân bị tổn thương sức khoẻ 14%.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thái Bình còn xác định, đêm ngày 31/3/2020 có một số đối tượng đến tụ tập tại nhà Đường Nhuệ, sau đó sử dụng ô tô và loa tay đi đến khu vực nơi ở của anh Nguyễn Văn Cường chửi bới, thách thức đánh nhau.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, hiện chưa làm rõ được các đối tượng tham gia, việc này sẽ được tiếp tục xác minh, nếu làm rõ sẽ xử lý theo quy định.

Trong vụ án này, cũng có nhiều người không bị xử lý.

Cụ thể là các anh Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đức Huy, Bùi Mạnh Tiến, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thượng Hải, Hoàng Trung Thanh, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Thái Sơn, những người có mặt tại nơi xảy ra sự việc nhưng không có lời nói kích động, không đánh nạn nhân Ngọc Anh nên cơ quan điều tra không xử lý.

Ngoài ra, với chị Vân, mặc dù có mâu thuẫn với Ngọc Anh nhưng không nhờ Đường Nhuệ, Dương và các bị can khác giải quyết mâu thuẫn nên cơ quan điều tra cũng không xử lý.

Vợ Đường được xác định dùng tay đánh vào mặt, dùng đồ giống vòng đeo đầu của võ sĩ Muay Thái vụt vào mặt nạn nhân.

Đáng chú ý, ngày 7/4/2020, quá trình thực hiện khám xét ngôi nhà, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án và cả của các vụ án sau này.

Theo đó, ngoài tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ cố ý gây thương tích cho nạn nhân Ngọc Anh, cơ quan chức năng cũng thu được các đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" theo quyết định khởi tố vụ án ngày 22/4/2020 của Công an tỉnh Thái Bình.

Vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" này liên quan đến việc Đường Nhuệ bảo kê dịch vụ mai táng ở Thái Bình, ép các đơn vị dịch vụ phải chi trả cho Đường 500 nghìn đồng/ca hoả táng mặc dù Đường chẳng làm gì.

Quá trình khám xét nhà Đường ngày 7/4, nhà chức trách thu được 2 tờ giấy ghi nội dung bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017, bảng này có chữ ký của Nguyễn Thị Dương.

Quy chế hoạt động hiệp hội tang lễ, bảng kê (có chữ ký của Dương); 2 tờ giấy ghi tên các cơ sở, chủ các cơ sở làm dịch vụ tang lễ; 1 giấy theo dõi ca "Sang Đài – VP Thái Bình", có chữ ký của Dương.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thu được 2 tờ giấy A4 ghi nội dung theo dõi ca sang đài - VP Thái Bình từ 30/11 đến 15/12 có chữ ký của bà Vũ Thị Ngọc L (mẹ kế của Đường Nhuệ).

Cơ quan chức năng cũng thu được nhiều tài liệu liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản do Đường cầm đầu. (Ảnh minh hoạ)

Tài liệu này do bà Lan tự nguyện giao nộp khi thi hành lệnh bắt Đường Nhuệ ngày 10/4.

Cơ quan công an cũng thu được 2 tờ giấy có ghi nội dung tên các cơ sở dịch vụ tang lễ và chủ các cơ sở làm dịch vụ tang lễ, có chữ ký của bà Nguyễn Thị T (chị vợ Đường Nhuệ)…





Cũng trong quá trình khám xét ngày 7/4, nhà chức trách cũng thu được đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo quyết định khởi tố vụ án ngày 12/4/2018 của Công an TP.Thái Bình, hiện do Công an tỉnh Thái Bình thụ lý.

Theo đó, lực lượng chức năng thu được 1 giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô 17K-9966; 1 bản sao chứng minh nhân dân mang tên Phạm Thị Quyết; 1 bản sao chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Lẫm, mặt sau có ghi nội dung biên nhận vay tiền.

Ngày 16/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển toàn bộ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" sang hồ sơ vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 18/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã chuyển toàn bộ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sang hồ sơ của vụ án này.