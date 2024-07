Lộ diện nhà thầu chiếm ưu thế gói thi công tỉnh lộ vào trung tâm thị xã Sa Pa

Dự án Xây dựng đường Tỉnh lộ 155 đoạn từ cầu Móng Sến đến Sa Pả (Km13+800 - Km20+272) có tổng mức đầu tư là 290 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách tập trung và nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế phí, thu khác, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh Lào Cai.

Đây là dự án thuộc Nhóm B, có thời gian thực hiện trong 4 năm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Riêng Gói thầu số 12 thi công xây dựng công trình, theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 720 ngày. Sau khi cập nhật, giá dự toán của Gói thầu gần 304 tỷ đồng.

Theo biên bản mở thầu, 4 nhà thầu tham dự gồm Tổng công ty Thăng Long – CTCP; Liên danh TL155, Liên danh Vạn Cường – Minh Đức, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương mại Mỹ Phong.

Trong số 4 nhà thầu tham dự, Tổng công ty Thăng Long – CTCP có giá dự thầu thấp nhất là 247,277 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá 18,6%, tương ứng giảm 56,544 tỷ đồng so với giá dự toán. Giá dự thầu của Tổng công ty Thăng Long - CTCP ít hơn 52,42 tỷ đồng so với nhà thầu có giá dự thầu thấp thứ hai là Liên danh TL155, do Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299 đại diện. Còn so với giá dự thầu của nhà thầu có giá chào cao nhất của Liên danh Vạn Cường – Minh Đức, giá chào của Tổng công ty Thăng Long – CTCP thấp hơn 55,209 tỷ đồng.

Tổng công ty Thăng Long – CTCP được biết đến như một ông lớn trong ngành thi công, xây dựng. Nhà thầu này thường xuyên tham gia các gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm cực kỳ cạnh tranh. Ví dụ như Gói thầu XL-04 thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn 1), giá trị 360,714 tỷ đồng; Gói thầu số 07 xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính, giá trị 913 tỷ đồng, giảm 12,7% so với giá dự toán…

Dù vậy, nhà thầu này lại chưa trúng gói thầu nào trong 4 gói đã tham gia từ đầu năm 2024 đến nay. Trong đó, Tổng công ty Thăng Long – CTCP bị đánh trượt gói CĐT-XL02 xây dựng cầu Đông Thuận, Đông Bình, Ô Môn, Thới Lai, Vàm Xáng - Thị Đội, giá trị 609 tỷ đồng; và Gói thi công xây dựng đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, giá trị 498 tỷ đồng.

Hiện tại Tổng công ty Thăng Long – CTCP là nhà thầu cạnh tranh gói Gói thầu số 13 toàn bộ phần xây lắp, khoan kiểm tra cọc tại thành phố Huế, giá trị 32,2 tỷ đồng. Kết quả mở thầu cho thấy nhà thầu này có mức giá dự thầu đứng thứ 2.