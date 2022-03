Lộ diện toàn bộ dàn sao “khủng” hát ca khúc chủ đề của SEA Games 31

Theo đó, rapper Đen Vâu sẽ cùng Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Tùng Dương và Isaac tham gia góp giọng trong MV giới thiệu ca khúc chủ đề của SEA Games. Sự xuất hiện của rapper đình đám bậc nhất showbiz Việt được nhiều người hâm mộ dự đoán từ trước đó.

Đen Vâu sẽ tham gia thể hiện ca khúc chủ đề của SEA Games 31. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ về việc góp giọng trong ca khúc Let's Shine, Đen Vâu cho biết: "Nghe bản demo ca khúc, ngay chính bản thân mình cũng như được thúc giục rằng hãy cống hiến, hãy chiến đấu, hãy cố lên vì màu cờ. Chính vì vậy mà hầu như Đen đã bắt tay vào viết ngay khi nghe xong.

Được tham gia vào bài hát là một sự vinh dự, đây cũng là lần đầu tiên Đen tham gia một dự án cho sự kiện của quốc gia. Như anh Huy Tuấn đã tâm sự với Đen: "Trong đời anh em mình không nhiều lần được làm điều này đâu". Đen thấy vui vì mình được cống hiến trong việc mà mình có khả năng làm tốt nhất".

Trước đó, Hồ Ngọc Hà, Issac, Tùng Dương và Văn Mai Hương đều đã xác nhận tham gia góp giọng trong ca khúc Let's Shine. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Huy Tuấn, phiên bản chính thức của ca khúc SEA Games 31 sẽ được công bố vào ngày mai (30/3).



Bản demo bài hát chính thức SEA Games 31. (Video: BTC)

Let's Shine - ca khúc chủ đề của SEA Games 31 nói về những con người sinh ra với một sứ mệnh vươn tới những đỉnh cao qua hành trình vượt khó khăn thử thách, thể hiện sự quyết tâm nghị lực phi thường của con người trước bao chông gai, thể hiện tình bạn sự hữu nghị của các vận động viên cũng như các quốc gia tham dự SEA Games.



Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Huy Tuấn - tác giả ca khúc cho biết, anh lựa chọn nghệ sĩ khác theo tiêu chí phù hợp với ca khúc và chất lượng âm nhạc anh định ra: "Việc lựa chọn cũng cần dựa vào thiện chí của ca sĩ, bởi đây không đơn giản là một bản thu audio mà còn nhiều hoạt động khác như MV cổ động SEA Games, các buổi lễ, sự kiện liên quan tới ca khúc. Các ca sĩ tham gia sẽ phải trải qua một lịch trình khá dày đặc", Huy Tuấn chia sẻ.