Lộ lý do người phụ nữ ôm con nhỏ bị 2 thanh niên hành hung dã man ở Hà Nội

Vay tiền không trả còn đánh chủ nợ

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang ôm con nhỏ thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên xông tới hành hung dã man thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung clip, hai nam thanh niên hung hãn lao vào nhà, dùng tay chân và gậy đánh liên tiếp vào người phụ nữ, khiến chị này chỉ biết ôm đầu "chịu trận". Mặc dù xung quanh có người can ngăn nhưng vẫn hai nam thanh niên vẫn không dừng tay, liên tục hành hung và buông lời nhục mạ.



Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 15/1, tại thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội. Nạn nhân là chị N.T.T.T. (trú xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà).

Video: Người phụ nữ bế con nhỏ bị 2 nam thanh niên hành hung

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Hoà Nam cho hay, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chị T. cho bạn thân là chị P., người cùng xã vay tiền.



"Quá trình cho vay, chị P. vỡ nợ và không có khả năng chi trả. Không đòi được tiền, có thể chị T. đã có những lời lẽ không hay, động chạm đến gia đình chị P. Đến ngày 15/1, chồng chị P. cùng người thân trong gia đình đã kéo nhau đến hành hung chị T.", vị lãnh đạo xã Hòa Nam nói.

Nạn nhân bị đe doạ

Tối 18/1, trao đổi với Dân Việt, anh Th. (anh trai nạn nhân T.) cho biết, chị T. vẫn đang nằm theo dõi trong bệnh viện, tinh thần đang hoảng loạn.

Qua thăm khám, bác sĩ kết luận chị T. bị vỡ hốc mắt, giãn đồng tử, chấn thương sọ não. Ngoài ra, chị T. bị nghi gãy xương gò má, đang chờ kết quả giám định.

Theo lời anh Th. khoảng 21 giờ ngày 15/1, khi chị T. đang ngồi ôm con ở nhà thì có 2 đối tượng dừng xe ở cửa lao vào, không nói năng gì mà dùng gậy vụt tới tấp.



Trước kia, chị T. có cho người phụ nữ tên P. (trú huyện Ứng Hoà) vay tiền. Sau đó, dù chị T. nhiều lần đòi nhưng P. không trả, hai bên lời qua tiếng lại cãi nhau. Bẵng đi vài tháng không tương tác gì, chị T. cũng không đòi tiền nữa thì bị em trai và chồng của P. đến hành hung.

Anh Th. cũng cho biết, từ sau khi sự việc xảy ra phía gia đình 2 nam thanh niên không có động thái gì bày tỏ sự xin lỗi. Đặc biệt, người thân của nam thanh niên áo trắng trong clip còn có những tin nhắn đe doạ đến chị T. yêu cầu không làm ảnh hưởng đến người này.

"Gia đình muốn làm rõ vấn đề, lấy lại sự công bằng cho em gái tôi. T. cho vay tiền, không những không đòi được còn bị hành hung như vậy là trái đạo lý. Những hành vi hung hãn gây ảnh hưởng đến xã hội, coi thường pháp luật cần phải bị xử lý nghiêm minh", anh Th. bức xúc nói.

Thông tin với PV về vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội cho biết, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan công an và đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hoà đang thụ lý, điều tra vụ việc.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.