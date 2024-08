Lô máy bay F-16 đầu tiên đã được chuyển giao cho Ukraine

Ukraine tin rằng F-16 sẽ thay đổi cục diện chiến tranh. Ảnh: Getty Images.





Theo các nguồn tin được Bloomberg trích dẫn, thời hạn giao máy bay được ấn định vào cuối tháng này đã được "tôn trọng". Đầu tháng 7, chính phủ Hà Lan sắp mãn nhiệm cho biết mọi công tác chuẩn bị cho việc chuyển giao F-16 đã hoàn tất và việc chuyển giao sẽ diễn ra "sớm".

Bloomberg lưu ý rằng không rõ liệu các phi công Ukraine được những người ủng hộ phương Tây của Kiev đào tạo để vận hành máy bay có thể sử dụng máy bay chiến đấu ngay lập tức hay không.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine, Diana Davityan, đã từ chối bình luận khi được Bloomberg liên hệ.

Chưa rõ máy bay được nước nào gửi đến. Năm ngoái, một nhóm các quốc gia NATO, bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển, đã thành lập cái gọi là 'liên minh F-16'. Hy Lạp, Mỹ, Bulgaria và Pháp sau đó đã tham gia.

Trong khi một số quốc gia, bao gồm Hà Lan và Đan Mạch, đã cam kết cung cấp cho Kiev lần lượt 24 và 19 máy bay từ kho dự trữ của họ, thì những quốc gia khác cam kết đào tạo phi công Ukraine.

Na Uy gần đây cũng tuyên bố sẽ tặng sáu máy bay chiến đấu cho Kiev.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng F-16, giống như các loại vũ khí khác của phương Tây cung cấp cho Kiev, sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga sẽ phá hủy các máy bay như đã làm với các thiết bị khác của Ukraine vào đầu năm nay.



Tuần trước, chỉ huy quân sự cấp cao của Kiev, Đại tá Aleksandr Syrsky, thừa nhận với The Guardian rằng quân đội Ukraine sẽ phải hạn chế sử dụng F-16 để tránh bị lực lượng Nga bắn hạ. Vào thời điểm đó, vị tướng này cho biết Moscow có "năng lực hàng không vượt trội" và hệ thống phòng không "rất mạnh", đồng thời nói thêm rằng máy bay do Mỹ sản xuất sẽ phải cách xa hàng chục km so với tiền tuyến để tránh rủi ro nghiêm trọng.

Trước đó, một công ty tư nhân của Nga đã treo giải thưởng 15 triệu rúp (170.000 USD) cho ai phá hủy được chiếc F-16 đầu tiên trong cuộc xung đột.

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng mức hỗ trợ ngày càng tăng mà các quốc gia phương Tây dành cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và gây ra đau khổ cho con người. Việc tiếp tục cung cấp vũ khí ngày càng nặng hơn cho Ukraine cũng khiến những người ủng hộ phương Tây của Kiev trở thành những người tham gia vào cuộc xung đột, theo tuyên bố của Nga. Các quan chức cấp cao ở Moscow, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, đã gọi cuộc khủng hoảng Ukraine là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Washington và các đồng minh NATO tiến hành chống lại Nga.