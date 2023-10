Ngày 9/10, tại điểm đổi bằng lái xe Trường Trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú, TP.HCM) nhiều người dân vẫn tiếp tục đổ về để đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ thẻ giấy sang thẻ PET. Những chiếc ghế ngồi được bố trí cho người đến làm thủ tục luôn kín chỗ, nhiều người phải đứng, ngồi tại các bậc thang, nền nhà chờ đến lượt làm thủ tục.

Người dân ùn ùn đi đổi GPLX. Ảnh: Vũ Quyền

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ, nhân viên phải làm việc liên tục, kèm theo lời khuyên người dân nộp hồ sơ đổi GPLX trực tuyến.

Nhiều người cho biết, nghe thông tin trên mạng nói về việc phải đổi GPLX từ thẻ giấy sang thẻ PET nên tranh thủ đi đổi sớm, sợ khi quy định mới được thông qua, lượng người đi đổi đông sẽ vất vả.

"Tôi không biết sắp tới việc đổi GPLX này có bắt buộc không, nhưng nhiều bạn bè của tôi cũng đã đi đổi rồi. Mọi người nói tôi nên tranh thủ đi đổi trước, sau này nếu có bắt buộc thì không phải đổi. Chưa kể, sau khi đổi có thể tích hợp GPLX mới vào tài khoản định danh điện tử (VNeID)", chị Nguyễn Thị Hương (ngụ quận Gò Vấp) cho biết.

Anh Nguyễn Văn Đạt (ngụ quận Tân Phú) chia sẻ, mặc dù GPLX chưa hết hạn nhưng vẫn tranh thủ đi đổi sớm, tránh khi quy định có hiệu lực, mọi người đi đổi quá đông, phải chờ đợi lâu hơn.

Các ghế ngồi chờ làm thủ tục đổi GPLX luôn chật kín. Ảnh: Vũ Quyền

"Tôi đã tìm hiểu và làm theo hướng dẫn đăng ký đổi GPLX, được hẹn lên để hoàn thành thủ tục vào buổi sáng, tuy nhiên đến gần trưa vẫn chưa tới lượt. Tôi thấy việc đổi GPLX cũng không khó, nhưng nhiều người quá, chờ đợi lâu cũng mệt mỏi", anh Đạt nói.

Theo đại diện Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ, khoảng 1 tuần nay người dân đến đổi GPLX khá nhiều. Nguyên nhân do nhiều người lo sợ sắp tới dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ Công an được thông qua sẽ khiến người đông hơn, việc đổi bằng lái sẽ khó khăn.

Trước đây, bình quân mỗi ngày 400 hồ sơ thì nay tăng lên gần 800 hồ sơ. Mặc dù điểm cấp đổi GPLX của trường đã tăng thời gian làm việc từ 7h30 sáng đến 8h tối để phục vụ người dân nhưng vẫn gặp tình trạng quá tải.

Cũng theo vị này, việc quá tải nằm ngoài dự tính và chưa dự liệu được. Sắp tới, nếu tình hình vẫn căng thẳng, đơn vị sẽ kiến nghị với lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM tăng cường thêm nhân sự, mở rộng cơ sở hạ tầng để phục vụ nhu cầu người dân.

Trước đó, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Bộ công an có đề xuất về giấy phép lái xe (GPLX) không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình của Chính phủ.