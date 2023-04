Mở rộng mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa

Vừa qua, tại huyện thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bàn giao 8.000 con cá giống cho 7 hộ nông dân tham gia thực hiện Dự án mở rộng “Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Các hộ tham gia mô hình cũng được hỗ trợ lượng thức ăn chăn nuôi đợt đầu, là 2.000 kg cám hỗn hợp đậm đặc TOP FEEDS-63 chuyên dùng cho chăn nuôi thủy sản.

Đây là năm thứ 3 tỉnh Lạng Sơn thực hiện dự án mở rộng “Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè trên sông và hồ chứa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” giai đoạn 2021 – 2023 (thuộc dự án khuyến nông Trung ương).

Nông dân thả cá giống vào lồng bè nuôi theo kỹ thuật đã được hướng dẫn. Ảnh: Nguyễn Duy Hà

Các hộ nông dân tham gia mô hình được tập huấn trang bị kiến thức kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa. Ảnh: Nguyễn Duy Hà

Trong năm nay, dự án có quy mô 800 m3 lồng bè triển khai trên khu vực sông suối và lòng hồ đập Bản Quyền tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan. Dự án thực hiện theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo kỹ thuật, 70% giá trị cá giống, thức ăn chăn nuôi hỗn hợp và các loại thuốc phòng trị bệnh cá; giá trị còn lại do các hộ tham gia tự đầu tư đối ứng.

Trước đó, ngày 13/4/2023, các hộ nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn trang bị kiến thức kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa do Trung tâm Khuyến nông tổ chức. Tại lớp tập huấn, các hộ đã được truyền đạt kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm với nội dung như: lựa chọn vị trí đặt lồng, bè nuôi cá trên sông và hồ chứa; mật độ bố trí lồng, bè nuôi cá; kỹ thuật và một số vật liệu làm lồng, bè; lựa chọn cá giống và thả cá giống; chăm sóc, quản lý lồng, bè nuôi cá; phát hiện và phòng trị bệnh cho cá; cách tạo lập và ghi chép sổ nhật ký trong quá trình nuôi cá...

Ngoài những vấn đề kỹ thuật cơ bản nuôi cá lồng bè, lớp tập huấn còn bố trí thực hành nội dung phối trộn thức ăn chăn nuôi cá nhằm chủ động nguồn thức ăn tại chỗ, đồng thời tận dụng nguồn nông phẩm có sẵn trong nông hộ.

Nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè đang là mô hình mang lại hiệu quả cao cho người nuôi, bởi đây là đối tượng dễ nuôi, ít nhiễm bệnh, tỷ lệ sống đạt từ 90% trở lên. Đây là loài cá có giá trị dinh dưỡng cao, thơm ngon, nhiều khoáng chất can xi, phốt pho, sắt… trọng lượng tối đa có thể đạt 18-23kg.

Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng, bè trên hồ chứa Tà Keo, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình

Trước đó, cũng từ nguồn kinh phí thuộc chương trình Khuyến nông Trung ương năm 2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã lựa chọn địa điểm và triển khai "Mô hình nuôi cá nheo Mỹ trong lồng, bè trên sông và hồ chứa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" tại thị trấn Lộc Bình và xã Sàn Viên của huyện Lộc Bình. Mô hình có quy mô 800m3 lồng bè, mật độ thả nuôi 10 con/m3.



Theo Sở NNPTNT Lạng Sơn, những năm qua, phát huy thế mạnh mặt nước sẵn có, phong trào nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, góp phần thay đổi phương thức sản xuất từ khai thác thủy sản tự nhiên sang nuôi trồng có đầu tư theo quy trình kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích mặt nước, cải thiện đời sống người dân. Đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh có gần 1.300ha diện tích nuôi thủy sản, sản lượng ước đạt trên 1.400 tấn. Duy trì hơn 500 mô hình nuôi cá lồng trên địa bàn các huyện Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia…

Qua 8 tháng chăm sóc cá nheo trong lồng theo kỹ thuật đã được chuyển giao, mô hình đã tổ chức nghiệm thu vào đầu tháng 12/2022. Kết quả cho thấy cá nheo Mỹ nuôi lồng sinh trưởng và phát triển tốt, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phù hợp với khả năng chăm sóc nuôi dưỡng của người dân.

Trọng lượng cá nheo Mỹ thu hoạch bình quân đạt 1.500 gram/con; tốc độ tăng trọng mỗi tháng 187,5 gram/con, tỷ lệ sống đạt 97%. Về hiệu quả kinh tế, mỗi lồng sản lượng đạt 1.455 kg/lồng, sau khi khấu trừ các loại chi phí, lợi nhuận đạt 36,9 triệu đồng/lồng (100m3).

Nuôi cá nheo Mỹ trong ao cần chuẩn bị gì?

Ngoài nuôi cá nheo Mỹ trên sông, hồ chưa, loài cá này cũng thích hợp nuôi trong ao. Ao nuôi cần có diện tích từ 500m2 trở lên, độ sâu nước là 1,5 - 2 m. Bờ ao cần chắc chắn và cao hơn mực nước cao nhất trong năm. Ao nuôi cần thiết kế thêm hệ thống cấp thoát nước.

Tháo cạn ao nuôi và dọn sạch rong cỏ ở đáy ao và bờ ao, chừa lại lớp bùn dày khoảng 0,2-0,3 M. Kiểm tra và lấp hết hang hốc, lỗ mọi và tu sửa bờ áo, mái ao. Người nuôi có thể sử dụng boi bột rải khắc đáy ao và bờ ao, cứ 100mm2 cần 7-10kg vôi bột.

Là loài cá mới đang được thị trường thủy sản và ẩm thực săn đón, cá nheo Mỹ đang đem lại nguồn thu nhập khá cho các hộ nuôi. Ảnh: Navifeed

Trong 2-3 ngày, người nuôi phơi đáy áo. Sau đó cho nước từ từ vào ao qua cống có chắn lưới lọc để ngăn cá dữ và dịch hại lọt vào ao.

Lượng cá thả tương ứng với ao 500m2 là 1.500 con. Sau 18 tháng chăm sóc, cá nheo Mỹ có thể đạt trọng lượng từ 2,5- 3 kg mỗi con. Tỷ lệ sống của cá nheo từ khi thả đến lúc bán là 90%, cá nheo chịu rét tốt và ít bệnh.

Kỹ thuật nuôi cá nheo Mỹ, cá nheo Mỹ ăn gì?

Cá nheo Mỹ thuộc họ cá da trơn và cá nước ngọt, chúng thích ăn các loại thức ăn phụ phẩm từ lò mổ, các loài ốc, các loài cá tạp,.. Nếu dùng thức ăn công nghiệp sẽ đảm bảo cá phát triển bình thường.

Mỗi tháng, người nuôi thường bổ sung vitamun C cho cá nheo 1 lần, trong 3 - 5 ngày liên tục. Khi thời tiết thay đổi hoặc khu vực nooigaafn nơi có dịch bệnh cũng nên cung cấp thêm vitamin C cho cá.Liều lượng vitamin C cần thiết là từ 500-1000mg/kg thức ăn.



Với môi trường nhiệt đới khắc nghiệt như Việt Nam, Malaysia, Indonesia,.. cá nheo Mỹ vẫn có khả năng thích nghi rất tốt. Dù là loài cá nước ngọt nhưng vẫn có thể sống ở nước lợ, nhưng khu vực nước có độ mặn thấp,.. Sản phẩm cá nheo Mỹ có thể xuất khẩu hoặc trở thành thực phẩm trong nước. Đây là loài cá có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều khoáng chất canxi, phốt- pho, sắt, vitamin. Điểm cộng của cá nheo Mỹ là chúng có khả năng chủ động sản xuất giống nuôi.