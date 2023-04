Loài cá nhỏ là thực phẩm quý cho người suy nhược cơ thể, giúp phụ nữ làm đẹp, lại dễ nuôi, cứ nuôi là lãi

Công dụng của cá bống

Cá bống là tên gọi chung cho nhiều loài cá (cá bống trắng, cá bống đen...). Trong đó, loài cá bống nước ngọt miền Nam gọi cá bống tượng (Oxycleotris marmoratus), thuộc giống cá bống đen, khi lớn có thể đến vài kilogam, khi chế biến có màu trắng như thịt gà, dai và vị ngọt, là thực phẩm quý và có tác dụng chữa bệnh.

Theo các chuyên gia, trong Đông y, cá bống có vị ngọt mặn, tính bình, vào tỳ vị, can thận, có tác dụng kiện tỳ ích khí, hòa vị, bổ can thận, cường kiện gân cốt, hành huyết mạch, tiêu tích trệ, lợi thủy, an thai.

Chuyên gia nhận định, cá bống rất tốt cho người bị chứng tỳ hư bụng đầy, đàm thấp ho thở, đau tức ngực sườn, nhức mỏi, người bị hư nhược liên quan tỳ phế hư đàm thấp trệ…

Còn nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, cá bống giàu protein, ít chất béo, chứa vitamin B2, D, E, PP và chất khoáng Ca, P, Fe, S, Fe, P, Ca, là thực phẩm rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, chân tay yếu mỏi, ho suyễn, tiêu hóa kém.

Món ăn ngon từ cá bống, lại có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: BHX.

Nhất là trong cá bống có chứa lượng collagen rất phong phú nên có tác dụng tăng cường sức khỏe và làm đẹp, đặc biệt lý tưởng cho da dẻ của chị em phụ nữ. Ăn cá bống thường xuyên sẽ làm giảm các vấn đề như tóc khô rụng, da khô, đầu có gàu…

Kỹ thuật nuôi cá bống tượng

Theo các chuyên gia khuyến nông, cá bống là loài dễ nuôi, tuy nhiên khi chọn ao nuôi phải có vị trí gần nơi có nguồn nước sạch dồi dào, cung suốt thời gian nuôi cá (nước pH 7-8,3, nước không bị nhiễm độc, nước có cây), ao có nước lưu thông tốt thì nuôi mật độ nuôi càng cao.

Chọn giống cá bống tượng tốt: cá đều cỡ, cá khỏe mạnh, không thương tật, dị hình, cá không bị chích điện, mắc câu, mắc lưới. Đầu và mình cá cân đối, màu sắc sáng rõ. Cá không có vết trầy, vết do các vật bám, nguyên đuôi và vi, cá còn nguyên nhớt. Bụng và rốn cá không đỏ. Cá không có ký sinh trùng đeo bám. Lật ngửa cá lên thì thấy cá phồng mang, đuôi xòe. Cá đang ở trong nước thì nằm sát đáy. Ngâm cá vào xanh metylen thì không có vết thấm màu.

Cá bống tượng là loài thủy sản nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: BADM.

Chọn giống cá bống tượng tốt để nuôi có ý nghĩa rất quan trọng cho thành công nuôi cá, nếu còn cá yếu, cá bệnh sẽ lây lan cả đàn cá nuôi.

Mật độ cá nuôi 3-10 con/m vuông: Nơi nước lưu thông liên tục 8-10 con/m vuông, nơi nước lưu thông theo thủy triều 4-5 con/m vuông, nơi có nước lưu thông ít 1-2 con/m vuông.

Cá trước khi thả vào ao được tắm bằng nước muối 2-3g/ lít 10-15 phút hoặc formol 25ml/m khối nước, thuốc tím 20g/m khối nước 15-30 phút, nếu còn ký sinh trùng gỡ bằng tay.

- Trong ao nuôi cá bống tượng có thể thả nuôi ghép cá tép làm thức ăn ở tại chỗ cho cá hoặc ương nuôi cá sặt bướm, cá bảy màu chung với cá bống tượng. Cá bống tượng thích ăn thức ăn tươi sống, tùy thực tế mà tăng giảm lượng thức ăn, cho ăn thức ăn vào sàn, kiểm tra sau 1 giờ, cho cá ăn ngày 3 lần sáng, chiều và tối.

Trong quá trình chăm sóc, thường xuyên thay nước sạch cho cá bống tượng, loại bỏ nước dơ; đảm bảo chất lượng thức ăn là động vật cho cá bống tượng là tươi, không ướp hóa chất, số lượng cho ăn đủ, không để thức ăn dư. Tạo điều kiện cho cá bắt mồi liên tục, ngày và đêm. Nuôi cá bống tượng mà cá không có đớp mồi ban ngày là điều kiện sống ở ao mương chưa tốt.