Loài hoa ngàn sao lấp lánh, in đậm ký ức tuổi thơ, nhỏ xinh, quyến rũ, mang đến may mắn, hy vọng Loài hoa ngàn sao lấp lánh, in đậm ký ức tuổi thơ, nhỏ xinh, quyến rũ, mang đến may mắn, hy vọng

Đây là loài hoa đầu tiên do tự tay tôi trồng và chăm sóc, khi còn là đứa trẻ bé tẹo teo. Những ký ức về giàn dây leo lá xanh, hoa đỏ vẫn còn lấp lánh trong ký ức.