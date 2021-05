Loài hoa sen lạ đếm mỏi mồm mới hết cánh, chị em thi nhau ra sức đập đập vỗ vỗ cho hoa nở

Chị em truyền tai nhau cách đập đập vỗ vỗ cho hoa sen ngàn cánh nở. Clip: Hậu Đỗ

Loài hoa sen lạ đếm mỏi mồm mới hết cánh

Đầu hè là thời điểm mùa hoa sen nở rộ nhất. Chẳng thế mà vào những ngày này, khắp các ngõ phố, con chợ… người ta thường thấy những chiếc xe thồ chở đầy hoa sen hồng rực rỡ hay những đóa sen trắng tinh khôi cùng mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp chốn.



Người Hà Nội mong đến mùa hè để được thưởng sen, không chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng hương sắc của chúng, mà còn để nâng niu, chiều chuộng khứu giác, vị giác với những sản vật từ sen.

Sen ngàn cánh là giống sen ngoại, còn có tên gọi khác là Super Lotus. Ảnh: Hậu Đỗ

Còn nhớ, vào tầm này năm 2019, giới mê hoa sen xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh về một loại hoa sen được trồng trong chậu có bông khổng lồ. Đặc biệt, bông hoa này không chỉ có vài cánh hay 100 cánh như sen truyền thống mà có tới 1.000 cánh.



Khi ấy, giống hoa sen ngàn cánh gây sốt, được rất nhiều người tìm mua về trồng. Một củ giống sen ngàn cánh có giá dao động từ 400.000-500.000 đồng, còn chậu sen loại này giá lên tới cả triệu đồng.

Người mê loại sen này còn phải “đặt gạch” từ 4-7 ngày mới có. Ảnh: Hậu Đỗ

Chị em ráo riết săn lùng sen ngàn cánh

Thời điểm này, thay vì bán cây hay củ giống, trên “chợ mạng” nhiều người lại rao bán hoa sen ngàn cánh cắt bông giống như các loại sen truyền thống khác. Song, giá sen ngàn cánh khá đắt đỏ, lên tới 150.000-200.000 đồng/5 bông, đắt gấp 5-7 lần so với sen thường tùy loại. Chưa kể, người mê loại sen này còn phải “đặt gạch” từ 4-7 ngày mới có. Thậm chí, vào dịp thời tiết xấu còn phải đặt hàng trước khoảng 2 tuần.

Nhiều chị em ngần ngại bảy tỏ, để mua được sen ngàn cánh phải lùng khắp các mối bán hoa tươi trên “chợ mạng”. Tìm được các mối rao bán thì phải đến người bán thứ 3 mới đặt được hàng vì lượng khách đặt quá nhiều, trong khi hoa thì có giới hạn. Thế nên, nhiều chị em phải chờ đúng một tuần mới nhận được mấy bông sen ngàn cánh.



Ảnh: Hậu Đỗ

Chị Hậu Đỗ, một người yêu và đam mê với hoa sen ở Hà Nội thừa nhận, bông sen này màu rất đẹp, khác hẳn so với loại sen thông thường, cắm vào bình đến nay là ngày thứ 5 hoa vẫn tươi, nở đều. Đặc biệt, chúng có mùi thơm rất dễ chịu. Dù kể có đắt hơn thì nó vẫn rất "đáng đồng tiền bát gạo".

Sen ngàn cánh là giống sen ngoại, còn có tên gọi khác là Super Lotus. Bông sen màu đỏ hồng thường có từ 800 đến 1.000 cánh hoa, trong khi sen ta dưới 20 cánh. Phía ngoài, cánh hoa lớn, càng vào trong cánh hoa nhỏ dần và xếp dày đặc.

Ảnh: Diệu Linh

Về màu sắc, những bông non sẽ có màu hồng đậm, những bông già hơn một chút sẽ có màu hồng nhạt. Sen ngàn cánh rất sai hoa, bông to gần bằng bàn tay. So với các loài sen khác, sen ngàn cánh rất lâu tàn.

Sen ngoại ngàn cánh rất được các chị em ưa chuộng bởi những đặc tính, đặc điểm nổi bật của sen. Sen ngàn cánh chơi bền đẹp có thể tới 4 - 5 ngày, cánh sen dai xếp thành nhiều lớp, mùi thơm rất dễ chịu và đặc biệt hoa không tự nở được mà phải vỗ cho hoa nở.

Ảnh: Diệu Linh

Trao đổi với PV, chị Trương Diệu Anh - đầu mối bán hoa tươi ở Hà Đông (Hà Nội) - cho biết, năm nay là năm thứ hai chị bán sen ngàn cánh, song trên thị trường nguồn cung loại sen này còn khá hiếm.

Theo chị Anh, trước đây người yêu hoa thường phải mua củ giống về trồng. Song, những năm gần đây, các nhà vườn bắt đầu nhập giống sen ngàn cánh của Thái Lan về trồng để cắt bông bán. Chị đang nhập sen ngàn cánh của một nhà đầm tại Nghệ An.

“Thực ra bán hoa tươi chỉ là công việc làm thêm. Song, tôi luôn chọn bán các loại hoa độc lạ, đẹp. Sen ngàn cánh cũng vậy. Để tìm được nguồn cung, tôi mất khá nhiều thời gian mới phát hiện được nhà đầm trồng loại sen này cắt bông bán”, chị nói.

Ảnh: Hậu Đỗ

Chị cũng cho biết, nhà đầm báo sản lượng hoa năm nay sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, phải hai tuần nữa mới bắt đầu rộ hoa. Khi đó, lượng bông cắt sẽ có để bán lẻ và bán sỉ. Còn thời điểm này, lượng hàng về vẫn khá khiêm tốn, mỗi tuần chỉ có 2 chuyến, khách muốn mua đều phải đặt trước 3-5 ngày.

Như đợt đầu số lượng chỉ được 30-60 bông, còn khi rộ có thể cắt được khoảng 100-150 bông/ngày. Thực tế, cắt bông được nhiều hay ít phụ thuộc vào thời tiết. Bởi, nếu gặp mưa to sen bị táp cánh, hỏng hết hoa và phải đợi lứa tiếp theo.

Năm ngoái, sản lượng ít, có đợt gặp trận mưa to khiến sen bị ảnh hưởng, khách đặt hoa phải đợi 1-2 tuần chị mới trả được hàng, chị chia sẻ.

Một trong những người đầu tiên trồng thành công sen ngàn cánh tại Việt Nam là anh Đặng Hoàng Hiệp ở Quảng Nam - trước đó cho biết, sen ngàn cánh có đặc điểm cành lá cao khoảng 1,6m, đường kính lá bằng một sải tay người. Bông hoa khi nở to đúng bằng một bàn tay người lớn xòe ra. Những lớp cánh bên ngoài to giống như sen thường, còn lại là vô vàn những lớp cánh hoa nhỏ hình bầu dục xếp dày đặc bên trong, nếu ngồi đếm sẽ thấy mỗi bông thường có từ 800-1.000 cánh hoa. Từ lúc nụ bắt đầu chớm nở tới khi tàn phải được 3 tuần.