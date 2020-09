Loại quả ngọt mát quá quen thuộc nhiều người mua để xào, nấu, luộc là "khắc tinh" của không ít bệnh

Mướp là một loại cây thảo dạng dây leo. Lá mọc so le, dạng tim, có 5-7 thùy có răng. Hoa đơn tính, các hoa đực tập hợp thành chùm dạng chùy, các hoa cái mọc đơn độc. Quả dài 25-30cm hay hơn, rộng 6–8cm, hình trụ thuôn, khi già thì khô, bên trong có nhiều xơ dai.

Cây mướp phát triển mạnh ở những vùng đất khô với khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt.

Giá trị dinh dưỡng

Mướp có chứa nhiều chất oxy hoá, vitamin, chất dinh dưỡng, chất béo và khoáng chất. Điểm nổi trội của mướp là giàu carbohydrates và vitamin A, đồng thời còn chứa vitamin B5, kali, mangan, đồng, chất xơ, vitamin B6, vitamin C và magie.

Lợi ích sức khoẻ



1. Phòng ngừa bệnh về mắt

Thoái hoá điểm vàng là một vấn đề liên quan đến mắt, có thể dẫn đến mù loà. Nhưng hàm lượng vitamin A cao của mướp rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các vấn đề về mắt.

Theo nghiên cứu của Viện Mắt Quốc gia, những người tiêu thụ vitamin A, E, C và đồng, kẽm có nguy cơ thoái hoá điểm vàng giảm đi tới 25% trong 6 năm.

2. Có lợi cho tim mạch

Vẫn là vitamin A, nhưng đối với tim mạch, chỉ cần 900mg vitamin A mỗi ngày, bạn đã có thể giảm đáng kể lượng cholesterol xấu và chất béo trung tính, do đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Mướp rất giàu vitamin A vì thế bạn đừng bỏ qua loại thực phẩm tốt cho mắt này.

3. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Mướp cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngăn ngừa tiểu đường. Mangan có trong mướp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các enzyme tiêu hoá hữu ích cho quá trình tạo gluconeogenesis. Các nghiên cứu gần đây cũng chứng minh rằng mangan có thể thúc đẩy tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

4. Ngăn ngừa đau cơ

Một trong những lợi ích sức khoẻ của mướp là ngăn ngừa đau cơ. Đó là do hàm lượng kali trong mướp có khả năng ổn định chất lỏng và làm giãn cơ. Nếu bạn gặp tình trạng thiếu kali, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng đau và co thắt cơ.

5. Giảm viêm khớp

Đồng trong mướp cung cấp một chất chống viêm hữu hiệu để làm dịu độ cứng và đau do viêm khớp. Đó là lý do vì sao nhiều người bị viêm khớp sử dụng vòng đeo tay bằng đồng, vì họ tin rằng đồng có khả năng giảm đau.

6. Hỗ trợ điều trị thiếu máu

Mướp là một nguồn cung cấp vitamin B6 dồi dào. Vitamin B6 chịu trách nhiệm sản xuất hemoglobin trong máu để mang oxy đến tất cả các tế bào và máu.

7. Chăm sóc da

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, tiêu thụ vitamin C với liều lượng thích hợp có lợi cho sức khoẻ của da. Vitamin C có thể giảm tình trạng khô da, nếp nhăn và ngăn ngừa lão hoá từ sớm. Vitamin C có trong mướp còn có vai trò quan trọng trong sản xuất protein để tái tạo cơ bắp, da, mạch máu và dây chằng, giúp chữa lành vết thương nhanh chóng.

8. Hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu

Mướp còn có một khả năng thần kì khác là giải quyết các cơn đau của chứng đau nửa đầu. Bởi mướp giàu magie, hữu ích trong việc cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể.

9. Duy trì sức khoẻ não bộ

Não luôn cần oxy để có thể vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên, oxy sẽ không được cung cấp đủ cho não nếu cơ thể không đủ sắt. Do đó, thiếu sắt không chỉ gây ra bệnh thiếu máu mà còn tạo ra tình trạng bồn chồn, khó chịu và giảm khả năng vận động. Trong mướp có một nguồn dồi dào chất sắt, nhờ đó giúp cải thiện não bộ.