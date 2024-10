Loại rau mà chợ nào cũng bán, cực tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, tăng cường sinh lý quý ông

Súp lơ xanh hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức khoẻ tim mạch

Súp lơ xanh là một loại rau họ cải nổi tiếng với hàm lượng dinh dưỡng phong phú và giá trị sức khỏe to lớn. Đặc biệt, đối với nam giới, việc bổ sung súp lơ xanh vào chế độ ăn hàng ngày có thể mang lại nhiều tác động tích cực, từ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch cho đến cải thiện sức khỏe sinh lý.

Theo một số nghiên cứu, súp lơ xanh chứa hàm lượng chất xơ cực kì cao, giúp gan phân giải những chất độc hại, dư thừa rồi thải chúng ra bên ngoài cơ thể thông qua hệ bài tiết. Bổ sung súp lơ hàng ngày cũng là một trong những phương pháp giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả.

Rau súp lơ xanh rất tốt cho sức khoẻ. Ảnh: AF

Súp lơ chứa rất ít calo (khoảng 25 calo/100g súp lơ) và rất dồi dào về hàm lượng chất xơ. Bên cạnh đó, súp lơ gần như không chứa chất béo, hàm lượng đường và carbohydrate vô cùng thấp. Vì thế, những ai đang theo đuổi chế độ giảm cân thì không thể bỏ qua súp lơ trong thực đơn hàng ngày.

Với 89.2mg vitamin C cùng 31mg vitamin A, loại rau này sẽ giúp cơ thể phòng chống lão hóa da, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời và bụi bẩn ngoài môi trường.

Ngoài ra, chất hóa học glucoraphanin trong súp lơ có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, cho bạn làn da khỏe mạnh, sáng mịn. Bên cạnh đó, súp lơ xanh còn chứa nhiều sulforaphane. Đây là một hợp chất thực vật có khả năng giảm viêm, giúp bảo vệ mạch máu khỏi sự tổn thương và oxy hóa.

Theo nghiên cứu của American Journal of Clinical Nutrition, sulforaphane còn có tác dụng làm giãn mạch máu, tăng cường lưu thông máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ở nam giới.

Loại rau này có vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt, một vấn đề mà nhiều nam giới lớn tuổi thường đối mặt. Nghiên cứu của Journal of the National Cancer Institute đã phát hiện rằng, việc tiêu thụ súp lơ xanh có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu chỉ ra, nam giới ăn súp lơ xanh ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn so với những người không tiêu thụ loại rau này. Lợi ích này được cho là xuất phát từ các hợp chất isothiocyanates, đặc biệt là sulforaphane, có khả năng ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư.

Súp lơ xanh giúp tăng cường sức khoẻ sinh lý nam giới

Sức khỏe sinh lý là một trong những vấn đề quan trọng đối với nam giới, và dinh dưỡng đóng vai trò không nhỏ trong việc cải thiện chức năng này.

Súp lơ xanh, nhờ chứa nhiều vitamin K, vitamin C và các khoáng chất như: kẽm và sắt, có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tình dục nam giới. Đặc biệt, sulforaphane trong súp lơ xanh có khả năng cải thiện lưu thông máu, giúp tăng cường lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục, từ đó cải thiện chức năng cương dương.

Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều loại rau này. Ảnh: AF

Theo một nghiên cứu của European Journal of Pharmacology, sulforaphane còn có tác dụng kích thích sản xuất nitric oxide. Đây là một chất đóng vai trò quan trọng trong việc giãn nở mạch máu, điều này có thể giúp tăng khả năng cương dương và cải thiện sức khỏe sinh lý tổng thể.

Béo phì là một yếu tố nguy cơ lớn đối với sức khỏe nam giới, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về sinh lý và tim mạch. Súp lơ xanh là một nguồn thực phẩm có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp nam giới cảm thấy lo lâu hơn và hạn chế việc ăn quá nhiều.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu rau xanh, bao gồm súp lơ xanh, có khả năng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Đặc biệt, chất xơ trong súp lơ xanh giúp cải thiện tiêu hóa và giảm hấp thu chất béo xấu, từ đó giúp duy trì cân nặng hợp lý và giảm nguy cơ béo phì.

Súp lơ xanh được xem là "siêu thực phẩm" vì rất giàu chất chống ô xy hóa, có khả năng ngừa ung thư và bệnh tim. Tuy nhiên, khi ăn với số lượng lớn, các chuyên gia cảnh báo súp lơ xanh có thể dẫn đến những tác hại không nhỏ.

Trong súp lơ xanh có chất thiocyanates, có thể làm cơ thể khó hấp thụ i-ốt. Với những người tuyến giáp từng có vấn đề thì không nên ăn quá nhiều. Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho bé nhưng nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai.

Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai. Cũng giống như súp lơ xanh, nếu ăn quá nhiều súp lơ trắng hàng ngày thì mẹ bầu cũng có nguy cơ sảy thai do hàm lượng lớn vitamin C có trong loại rau này rất cao.

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang… Ngoài ra, súp lơ chứa hàm lượng purin khá cao nên chúng có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout...