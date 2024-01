Loạt doanh nghiệp bất ngờ điều chỉnh kế hoạch lãi ở phút chót

Năm tài chính 2023 đã khép lại, bức tranh lợi nhuận năm đã lộ rõ. Bối cảnh kinh tế thế giới đối diện với suy thoái trở thành “cơn gió ngược” khiến tình hình vĩ mô Việt Nam bị tác động đáng kể, môi trường kinh doanh nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hầu hết những nhóm trụ cột như ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng, phân bón, xuất khẩu,… tiếp tục ghi nhận tình trạng khó khăn và kết quả kinh doanh “đi lùi”, dẫn tới một số phải rục rịch điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cả năm để phù hợp với thực tế.

"Phút chót" là lựa chọn của khá nhiều doanh nghiệp

Cuối tháng 12 vừa qua, khi thời điểm kết thúc năm 2023 chỉ còn đếm từng ngày, hàng loạt doanh nghiệp đã thông báo việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

Chẳng hạn như: Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) đã thông qua điều chỉnh hạ chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế xuống gần 30%, từ 1.460,5 tỷ còn 1.029,3 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.383,1 tỷ xuống 915,99 tỷ đồng, mức giảm là 34%.



Đây là năm thứ ba liên tiếp Đạm Cà Mau điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm trước giờ 'chót'. Năm 2021 và 2022, Đạm Cà Mau đã xin điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kinh doanh năm, trong khi năm nay là điều chỉnh giảm.

Kế hoạch tài chính năm 2023 điều chỉnh của Đạm Cà Mau

Công ty Cổ phần Licogi 14 (HNX: L14) bất ngờ thông báo điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 khi giảm doanh giảm 20% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 39 tỷ đồng, về 156 tỷ đồng (kế hoạch đầu năm 195 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế giảm 20% so với kế hoạch đầu năm, tương ứng giảm 5 tỷ đồng, về 20 tỷ đồng (đầu năm kế hoạch 25 tỷ đồng).

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 67,12 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 15,6 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện 62,4% kế hoạch lãi (dự kiến lãi 25 tỷ đồng trước khi điều chỉnh), nhưng hoàn thành 78,1% so với kế hoạch sau điều chỉnh (lãi 20 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan,UPCoM: VSN) điều chỉnh giảm 16% chỉ tiêu tổng doanh thu, xuống còn 3.430 tỷ đồng (trước dự kiến 4.100 tỷ đồng) và giảm 24% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, xuống còn 138 tỷ đồng (trước dự kiến đạt 182 tỷ đồng).

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, UPCoM: TVN) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ năm 2023 từ 52 tỷ đồng về mức 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ

Những điều chỉnh trên xuất phát từ việc kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế báo lỗ hơn 198 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 483 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) cũng nhập cuộc với mức điều chỉnh tổng doanh thu giảm 17% so với kế hoạch cũ, từ 5.900 tỷ đồng xuống 4.870 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế giảm 25% so với chỉ tiêu ban đầu, từ 400 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp này sẽ liên quan trực tiếp đến tỷ lệ trích thưởng cho người lao động và ban lãnh đạo công ty. Hầu như theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, khi công ty đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận, người quản lý chuyên trách sẽ được thưởng theo thêm tháng lương. Nếu không đạt kế hoạch, quỹ thưởng sẽ giảm. Quỹ thưởng cho người lao động cũng sẽ cao hơn nếu công ty đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận.

Doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh tăng kế hoạch lãi cao gấp 3 lần

Trái ngược với các đơn vị trên thì Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) lại thông qua việc điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kế hoạch kinh doanh sau điều chỉnh của BSR

Tổng doanh thu của doanh nghiệp sẽ tăng 52% so với chỉ tiêu ban đầu lên 145.102 tỷ đồng còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cao gấp 3 lần sau điều chỉnh lên 4.868 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2023 cũng dự kiến tăng đột biến từ tỷ lệ 3% lên 7%.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết tổng doanh thu năm 2023 công ty ước đạt gần 146.500 tỷ đồng (vượt 54% kế hoạch). Công ty chưa đưa ra con số lãi ước tính cả năm, chỉ cho biết vượt xa kế hoạch.