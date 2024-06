Netflix đã đưa ra lời xin lỗi vì đã gắn nhãn Biển Đông là Biển Nhật Bản trong phụ đề của series "The 8 Show". Vấn đề đặt tên sai này cũng từng được chỉ ra trong hai bộ phim "Time to Hunt" (2020) và "Bride of the Water God" (2017) cũng của Netflix.

Một quan chức của Netflix cho biết, series "The 8 Show" đã "gắn nhãn sai" Biển Đông là Biển Nhật Bản trong phụ đề tiếng Tây Ban Nha: "Chúng tôi đã xác định được sai sót trong một số phụ đề ngôn ngữ và đang trong quá trình sửa chữa. Chúng tôi cũng đang xem xét các trường hợp tương tự để đảm bảo tính chính xác trong các bản dịch trong tương lai".

Loạt phim ăn khách "The 8 Show" phải xin lỗi khán giả

Giáo sư Seo Kyoung-duk của Đại học Phụ nữ Sungshin, Hàn Quốc chỉ ra rằng, trong một cảnh Ryu Jun Yeol (nhân vật trong phim) hát quốc ca Hàn Quốc, phụ đề tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh) đã gắn nhãn Biển Đông là Biển Nhật Bản.

"The 8 Show" đã phát hành vào ngày 17/5/2024. Ảnh: Netflix.

Nhấn mạnh tầm ảnh hưởng toàn cầu của Netflix, Seo Kyoung-duk kêu gọi công ty sửa đổi phụ đề càng nhanh càng tốt "để ngăn người xem toàn cầu bị thông tin sai lệch".

"The 8 Show" phát hành vào ngày 17/5. Nội dung xoay quanh tám người bị mắc kẹt trong một không gian bí mật, nhiều tầng, nơi họ tham gia vào một trò chơi hấp dẫn nhưng nguy hiểm để kiếm tiền theo thời gian.

Sự cố này đã làm dấy lên sự chú ý trở lại đối với những tranh cãi trước đây liên quan đến phụ đề của Netflix. Năm 2020, bộ phim "Time to Hunt" đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ người Hàn Quốc vì đã gắn nhãn Biển Đông là Biển Nhật Bản trong phụ đề tiếng Đức.

Netflix đã xin lỗi vì đã không xem xét kỹ lưỡng phụ đề và nhanh chóng sửa đổi phụ đề.

Tương tự, trong "Bride of the Water God", phụ đề tiếng Pháp đã gắn nhãn Biển Đông là Biển Nhật Bản. Năm ngoái, Netflix cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã gọi "kimchi" là "pao cai", một món dưa muối của Trung Quốc, dẫn đến sự phản đối về việc xuyên tạc văn hóa.

Seo Kyoung-duk cho rằng, các công ty toàn cầu phải thận trọng hơn về các vấn đề nhạy cảm ở các quốc gia khác nhau.