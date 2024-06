Nhân vật giành giải thưởng Emmy danh giá ở tuổi 98 là ai?

Diễn viên hài huyền thoại Dick Van Dyke đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người chiến thắng lớn tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng Daytime Emmy. Ở tuổi 98, Van Dyke đã nhận giải thưởng cho vai diễn khách mời xuất sắc trong một bộ phim truyền hình ban ngày qua vai diễn trong loạt phim "Days of Our Lives" của Peacock.



Van Dyke đã đến tham dự lễ trao giải Daytime Emmy lần thứ 51 vào ngày 7/6, tại khách sạn Westin Bonaventure ở trung tâm Los Angeles. Ông đã gây ấn tượng mạnh khi trở thành người được đề cử lớn tuổi nhất trong lịch sử Daytime Emmy. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên CBS, thu hút sự quan tâm của hàng triệu khán giả.

Giành giải thưởng Emmy danh giá ở tuổi 98

Ở tuổi 98, Van Dyke đã nhận giải thưởng cho vai diễn khách mời xuất sắc trong một bộ phim truyền hình ban ngày qua vai diễn trong loạt phim "Days of Our Lives" của Peacock. Ảnh: Variety.

"Tôi là người được đề cử lớn tuổi nhất trong lịch sử. Tôi không thể tin được. Tôi đã đóng vai những người già suốt cuộc đời mình. Nếu biết mình sẽ sống lâu như vậy, tôi đã chăm sóc bản thân tốt hơn!", ông chia sẻ hài hước.

Trong một bộ phim đặc biệt gồm 4 phần, Van Dyke xuất hiện trong "Days of Our Lives" với vai "Người đàn ông bí ẩn/Timothy Robicheaux". Nhân vật của ông là một người mất trí nhớ và Marlena (Diedre Hall) được giao nhiệm vụ giúp nhân vật của Van Dyke nối lại những ký ức đã mất. Trong hành trình này, Marlena nhờ đến sự giúp đỡ của John Black và Steve Johnson (Stephen Nichols).

Trong cuộc cạnh tranh để giành giải thưởng, Van Dyke đã vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Linden Ashby (vai Cameron Kirsten, "The Young and the Restless"), Ashley Jones (vai Dr. Bridget Forrester, "The Bold and the Beautiful"), Alley Mills (vai Heather Webber, "General Hospital") và Guy Pearce (vai Mike Young, "Neighbours").

Sự nghiệp của Dick Van Dyke không chỉ dừng lại ở vai trò diễn viên truyền hình. Ông còn xuất hiện như một DJ, diễn viên hài và người dẫn chương trình trên các chương trình radio và TV địa phương, ông đã tham gia "CBS Morning Show" với vai trò người dẫn chương trình. Ông trở thành ngôi sao truyền hình với sitcom "The Dick Van Dyke Show", nơi ông đóng vai nhà biên kịch hài truyền hình Rob Petrie. Sự nghiệp của ông còn bao gồm những vai diễn nổi tiếng trong các bộ phim như "Mary Poppins," "Bye Bye Birdie," và "Chitty Chitty Bang Bang".

Năm ngoái, CBS đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 98 của ông với chương trình đặc biệt "Dick Van Dyke: 98 Years of Magic", một chương trình giải trí vinh danh diễn viên và nghệ sĩ huyền thoại này. Ông cũng đã được vinh danh với Giải thưởng Kennedy Center Honors vào năm 2021, cũng được phát sóng trên CBS.

Ngoài ra, Van Dyke đã giành giải Daytime Emmy trước đó vào năm 1984, ở hạng mục diễn viên xuất sắc trong chương trình dành cho trẻ em, cho "CBS Library". Với giải thưởng mới nhất này, Dick Van Dyke đã khẳng định vị trí của mình trong lịch sử ngành công nghiệp giải trí và tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ diễn viên tương lai.