Loạt sao Hollywood mất nhà cửa vì thảm họa cháy rừng tại Los Angeles

Trong chưa đầy 72 giờ sau lễ trao giải "Quả cầu vàng" đầy hào nhoáng, Los Angeles chìm vào một trong những thảm họa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Vụ cháy "Palisades Fire" đã biến Malibu thành tro tàn, với hàng loạt căn nhà ven biển bị phá hủy hoàn toàn. Gió mạnh lên đến 128km/giờ khiến các nỗ lực dập lửa từ mặt đất và trên không bị hạn chế.

Tại Pasadena, phía đông Los Angeles, vụ cháy mang tên "Eaton Fire" đã thiêu rụi từ 200 đến 500 công trình, bao gồm nhiều ngôi nhà, trường học và địa điểm tôn giáo. Gia đình ông Bob Francis mất ngôi nhà nơi cha ông tích lũy ký ức và những con búp bê mà vợ ông yêu quý. Những kỷ niệm quý giá này giờ chỉ còn là tro bụi. Tương tự, cộng đồng Do Thái tại địa phương cũng chịu thiệt hại nặng nề khi ngôi đền trung tâm bị thiêu rụi.

Ngôi nhà trị giá 6,5 triệu USD của cặp vợ chồng diễn viên Leighton Meester và Adam Brody bị thiêu rụi. Ảnh: IG.

Hơn 70.000 cư dân phải sơ tán, trong đó có khoảng 1.000 người tìm nơi trú ẩn tại Trung tâm Hội nghị Pasadena. Sự đoàn kết của cộng đồng đã mang lại ánh sáng giữa thảm kịch, khi nhiều tổ chức và cá nhân chung tay hỗ trợ thực phẩm và nước uống. Cha Christopher thuộc dòng tu Franciscan đã tận dụng xe chở thực phẩm từ thiện để mang thức ăn đến cho những người tị nạn, tiếp thêm hy vọng cho những ngày sắp tới.

Ngọn lửa không chỉ phá hủy tài sản của người dân mà còn ảnh hưởng nặng nề đến giới nghệ sĩ và ngành công nghiệp giải trí Hollywood. Nhiều ngôi sao đã mất đi mái ấm quý giá.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên Mandy Moore cho biết, gia đình cô mất cả nhà và trường học của các con ở Altadena. Tài tử Elwes, nổi tiếng với bộ phim "The Princess Bride" chia sẻ rằng, gia đình ông an toàn nhưng ngôi nhà ở Palisades đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tương tự, Paris Hilton cũng mất ngôi nhà tại Malibu, nơi cô từng có nhiều kỷ niệm với gia đình.

Ngoài ra, các vụ cháy còn đẩy hàng loạt ngôi sao như: Jamie Lee Curtis, Adam Sandler, Ben Affleck và Tom Hanks vào tình trạng phải sơ tán khẩn cấp. James Woods trong một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội, cho biết ông đã phải đứng trong sân nhà để theo dõi ngọn lửa trước khi rời đi. "Mất đi tất cả cùng một lúc thật sự thử thách tâm hồn", ông nói.

Loạt sao Hollywood bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Ảnh: Page Six.

Các công trình biểu tượng tại Los Angeles cũng không thoát khỏi sự tàn phá. Vụ cháy đã phá hủy trang trại lịch sử của huyền thoại Hollywood Will Rogers, bao gồm ngôi nhà rộng 31 phòng và sân golf. Ngôi nhà này từng là biểu tượng của Hollywood cổ điển, nay chỉ còn là tro bụi. Thêm vào đó, các địa danh nổi tiếng như khách sạn Topanga Ranch Motel và trường trung học Palisades Charter High School – nơi xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh như "Carrie" và "Freaky Friday" cũng chịu chung số phận.

Lịch trình giải trí và sản xuất phim ảnh tại Hollywood bị xáo trộn nghiêm trọng. Các lễ ra mắt phim như "Better Man" và "The Last Showgirl" bị hủy bỏ. Lễ trao giải Critics Choice Awards phải hoãn lại đến tháng 2/2026, trong khi các sự kiện như giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ cũng bị lùi lịch. Các hãng phim lớn như Universal Studios và Walt Disney phải ngừng quay nhiều loạt phim, bao gồm "Grey’s Anatomy", "Ted Lasso" và "Doctor Odyssey".

Sự gián đoạn này không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh mà còn đặt ngành công nghiệp giải trí vào tình thế khó khăn khi phải đối mặt với hậu quả thảm họa. Tuy nhiên, giữa những mất mát đó, tinh thần đoàn kết và hy vọng vẫn là ánh sáng dẫn đường cho Los Angeles tái thiết và hồi phục từ đống tro tàn.