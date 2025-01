Song Hye Kyo thừa nhận đau lòng vì những tin đồn ác ý

Nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Ảnh: Naver

Chương trình "You Quiz on the Block" phát sóng ngày 8/1 trên đài tvN có sự góp mặt của nữ diễn viên Song Hye Kyo đang thu hút sự chú ý. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ sau 23 năm.